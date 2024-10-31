«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
Форвард рисковал не сыграть против «Баварии» в 1975 году
Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Баварии» в 1975-м году. Футболист и тренер не нашли общего языка на тренировке.
«Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех», – сказал Кочубинский.
Именно Олег Блохин принес «Динамо» победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.
Ранее свое мнение об Олеге Блохине высказал легендарный динамовец Леонид Буряк.
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Лобановський довів свою професійну актуальність, результативність та ефективність протягом 40 років на клубному рівні з Дніпром, ДК та рівні збірної СРСР (коли збірна була на базі ДК).
А от Блохін як клубний тренер не показав і 20% того, що показав Лобановський.
Лобановський - це тренер, який викладався та віддав себе власній творчій, футбольній діяльності на всі 100%. І вимагав відповідного ставлення від футболістів, що закономірно.
ВВЛ був професійним прикладом (на якого рівнялися) не лише для колег в СРСР, але і в Європі.