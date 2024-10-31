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  4. «Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
Украина. Премьер лига
31 октября 2024, 12:58 | Обновлено 31 октября 2024, 13:06
1531
3

«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?

Форвард рисковал не сыграть против «Баварии» в 1975 году

31 октября 2024, 12:58 | Обновлено 31 октября 2024, 13:06
1531
3
«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Баварии» в 1975-м году. Футболист и тренер не нашли общего языка на тренировке.

«Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех», – сказал Кочубинский.

Именно Олег Блохин принес «Динамо» победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.

Ранее свое мнение об Олеге Блохине высказал легендарный динамовец Леонид Буряк.

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Олег Блохин Станислав Кочубинский Валерий Лобановский Динамо Киев Бавария Суперкубок УЕФА
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Nick.Grabowski
Якщо врахувати, що більшість футболістів - інтелектуально або тупі, або дуже посередні персонажі (по міркам навіть середньої школи, це трієчники-двієчники), то диктаторські методи Лобановського - це нормальний інструмент для дисципліни. 
Лобановський довів свою професійну актуальність, результативність та ефективність протягом 40 років на клубному рівні з Дніпром, ДК та рівні збірної СРСР (коли збірна була на базі ДК).  
А от Блохін як клубний тренер не показав і 20% того, що показав Лобановський. 
Лобановський - це тренер, який викладався та віддав себе власній творчій, футбольній діяльності на всі 100%. І вимагав відповідного ставлення від футболістів, що закономірно.   
ВВЛ був професійним прикладом (на якого рівнялися) не лише для колег в СРСР, але і в Європі. 
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+3
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Tower Bridge
 Блохин был в звании капитана, когда остальные шарились в летёхах.  Вот он и мог дерзить майору и даже подполковнику.
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0
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