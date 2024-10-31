«Убирайся...»: Лобановский разнес Блохина перед Суперкубком УЕФА. Почему?

Бывший игрок киевского «Динамо» Станислав Кочубинский рассказал о скандале между Олегом Блохиным и Валерием Лобановским накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Баварии» в 1975-м году. Футболист и тренер не нашли общего языка на тренировке.

«Был такой момент: на вечерней тренировке Блохин что-то лишнее сказал, не так выразился. Точно не скажу, что там произошло, но Лобановский в порыве гнева сказал ему: «Убирайся отсюда!». Представляете, игрока, решившего судьбу Суперкубка, Лобановский хотел выгнать накануне решающей игры. Таковы были методы у Валерия Васильевича. В моем понимании Лобановский был аллигатор. Он подавлял все и всех», – сказал Кочубинский.

Именно Олег Блохин принес «Динамо» победу в Суперкубке УЕФА в 1975. Форвард забил три мяча в ворота мюнхенцев в двух матчах.

Ранее свое мнение об Олеге Блохине высказал легендарный динамовец Леонид Буряк.