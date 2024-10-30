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  4. «Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
Украина. Премьер лига
30 октября 2024, 13:40 |
1099
2

«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом

Леонид Буряк расхвалил Олега Блохина

30 октября 2024, 13:40 |
1099
2
«Нет таких, как он». Известный тренер сравнил легенду Украины с Холандом
ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Легендарный экс-футболист и экс-тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о своем бывшем одноклубнике Олеге Блохине.

– А если попробовать провести такую параллель? В 1975 году «Золотой мяч» получил нападающий «Динамо» Олег Блохин, а вы, будучи полузащитником киевской команды, стали 23-м в списке номинантов. Можно ли условно сравнить Блохина с Холандом, а вас с Родри? Я имею в виду, что норвежец много забивает, но награду вручили испанцу!

– Тогда в списке лауреатов были также такие легенды, как Беккенбауэр, Нескенс, Лято. Если посмотреть тот список номинантов 1975 года, там будет сборная мира! А вот с Блохиным сравнить кого-то сложно. Я не знаю, сколько бы сейчас Блохин стоил! Но я уверен, что он был бы актуальным. Самое главное, что нынешние форварды не обладают той скоростью, которой обладал Блохин. А это сейчас тот компонент футбола, к которому все стремятся. Блохин в свое время был намного быстрее Холанда. Сейчас нет таких футболистов, как Блохин. Если он за одну игру 4-5 раз не убегал один на один, это не игра была. Блохин много забивал! Также его сильные стороны заключались в том, что он умел подыграть команде, принять мяч, разыграть комбинацию. Блохин был достаточно искусным футболистом, который умел себя по-разному проявить на поле с положительной стороны.

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Леонид Буряк Олег Блохин Динамо Киев Родри Эрлинг Холанд Манчестер Сити Золотой мяч
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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Перець
щось сьогодні забагато Буряка
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