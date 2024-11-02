Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Все зависит от Арины, но верить в спасение тенниса от Иги можно и нужно!
Борьба за первое место в рейтинге по итогам года будет вестись на турнире WTA Finals, который уже сегодня, 2 ноября, стартует в Эр-Рияде. Действующая №1 Арина Соболенко будет пытаться защитить свое место от второго номера Иги Свентек и завершить год на первом месте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соболенко приехала в Саудовскую Аравию с 9016 очками. С 7970 очками Свентек отстает от нее на 1046 очков. Коко Гофф, занимающая 3-е место, отстает от Соболенко на 3786 очков и явно не претендует на первую строчку.
Расклады на Итоговом турнире:
- Свентек нужно в любом случае брать трофей, как минимум с двумя победами в группе, иначе никак
- Если Свентек выиграет трофей, то ей нужно, чтобы Соболенко не вышла в финал и выиграла максимум 2 матча из 3 в группе
- Если Соболенко выиграет 3 матча из 3 в группе, то она в любом случает останется первой ракеткой
Наиболее реальным вариантом является следующий расклад:
- Свентек выигрывает три матча в группе и выходит с первого места в полуфинал
- Соболенко выигрывает два матча в группе и выходит со второго места в полуфинал
- Свентек обыгрывает Соболенко в полуфинале и берет трофей
- Ига завершает сезон первой ракеткой, обойдя Арину на 54 очка
Именно так и случилось в прошлом году. Верим, что Ига спасет теннис!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 1-го тура УПЛ назначен на 4 декабря
Звездный нападающий «Реала» занимает в рейтинге только второе место