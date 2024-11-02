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  4. Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
WTA
02 ноября 2024, 08:25 |
812
0

Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой

Все зависит от Арины, но верить в спасение тенниса от Иги можно и нужно!

02 ноября 2024, 08:25 |
812
0
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Арина Соболенко

Борьба за первое место в рейтинге по итогам года будет вестись на турнире WTA Finals, который уже сегодня, 2 ноября, стартует в Эр-Рияде. Действующая №1 Арина Соболенко будет пытаться защитить свое место от второго номера Иги Свентек и завершить год на первом месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соболенко приехала в Саудовскую Аравию с 9016 очками. С 7970 очками Свентек отстает от нее на 1046 очков. Коко Гофф, занимающая 3-е место, отстает от Соболенко на 3786 очков и явно не претендует на первую строчку.

Расклады на Итоговом турнире:

  • Свентек нужно в любом случае брать трофей, как минимум с двумя победами в группе, иначе никак
  • Если Свентек выиграет трофей, то ей нужно, чтобы Соболенко не вышла в финал и выиграла максимум 2 матча из 3 в группе
  • Если Соболенко выиграет 3 матча из 3 в группе, то она в любом случает останется первой ракеткой

Наиболее реальным вариантом является следующий расклад:

  1. Свентек выигрывает три матча в группе и выходит с первого места в полуфинал
  2. Соболенко выигрывает два матча в группе и выходит со второго места в полуфинал
  3. Свентек обыгрывает Соболенко в полуфинале и берет трофей
  4. Ига завершает сезон первой ракеткой, обойдя Арину на 54 очка

Именно так и случилось в прошлом году. Верим, что Ига спасет теннис!

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Ига Свёнтек Арина Соболенко рейтинг WTA Итоговый турнир WTA статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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