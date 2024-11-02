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Украина. Премьер лига
02 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:39
39
0

ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем УПЛ с Черноморцем

Поединок пройдет 2 ноября на Арене Львов

02 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:39
39
0
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем УПЛ с Черноморцем
ФК Шахтер Донецк

2 ноября в 18:00 во Львове состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер на Арене Львов будет принимать Черноморец Одесса.

Матч будет обслуживать арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Черноморцем

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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