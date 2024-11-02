Украина. Премьер лига02 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:39
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ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем УПЛ с Черноморцем
Поединок пройдет 2 ноября на Арене Львов
02 ноября 2024, 01:35 | Обновлено 02 ноября 2024, 01:39
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2 ноября в 18:00 во Львове состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер на Арене Львов будет принимать Черноморец Одесса.
Матч будет обслуживать арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
ФОТО. Шахтер провел тренировку перед матчем с Черноморцем
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