Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 октября.

1А. В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны

Команда Марино Пушича добилась победы в матче 1/8 финала

1B. Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины

Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова

1C. Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины

Основное время игры завершилось 2:2, команды из города Сумы победила в серии пенальти

1D. Понадобился экстра-тайм. Верес и Оболонь определили четвертьфиналиста Кубка

Матч 1/8 финала завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Ровно

1E. Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины

1F. Александрия уничтожила ЮКСА и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу команды УПЛ

1G. Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины

«Пробой» пропустил от «Буковины» на 88-й минуте матча

2. Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу

3A. Кубок английской лиги. Ливерпуль выиграл триллер у Брайтона

Команда из Ливерпуля вышла в четвертьфинал турнира

3B. 7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу Красных дьяволов

3C. Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут

3D. Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут

Команда из Лондона вышла в четвертьфинал турнира

3E. Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас

Орлы продолжат свой путь в четвертьфинале

3F. Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги

Матч 1/8 финала соревнований завершился со счетом 2:1 в пользу шпор

4. С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии

Арсенал с Зинченко поборется с Кристал Пэлас, а Брентфорд и Ярмолюк – с Ньюкаслом

5. Пропустили сотню. БК Днепр попрощался с еврокубками разгромным поражением

Украинский клуб проиграл в Кубке Европы польскому Анвилу со счетом 63:100

6. Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике

Леся снялась в третьем сете поединка 1/16 финала соревнований в Мериде против Блинковой

7. Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист

Переговоры между клубами идут в позитивном ключе

8. Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина

Матч «Валенсия» – «Реал» Мадрид под угрозой переноса

9. СМИ: Тренер сборной Украины по волейболу может возглавить Аргентину

Для Sport.ua эти слухи прокомментировал президент ФВУ Михаил Мельник

10A. Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением

В конце сезона Чики Бегиристайн перестанет выполнять функции спортивного директора горожан