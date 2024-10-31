Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра
Главные новости за 30 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 30 октября.
1А. В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
Команда Марино Пушича добилась победы в матче 1/8 финала
1B. Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Ошибка голкипера привела к поражению команды Максимова
1C. Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины
Основное время игры завершилось 2:2, команды из города Сумы победила в серии пенальти
1D. Понадобился экстра-тайм. Верес и Оболонь определили четвертьфиналиста Кубка
Матч 1/8 финала завершился со счетом 2:1 в пользу команды из Ровно
1E. Настоящий бой. Полесье выбило Кривбасс из Кубка Украины
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины
1F. Александрия уничтожила ЮКСА и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу команды УПЛ
1G. Конец сказки. Клуб Второй лиги обидно вылетел из Кубка Украины
«Пробой» пропустил от «Буковины» на 88-й минуте матча
2. Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу
3A. Кубок английской лиги. Ливерпуль выиграл триллер у Брайтона
Команда из Ливерпуля вышла в четвертьфинал турнира
3B. 7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер
Матч закончился со счетом 5:2 в пользу Красных дьяволов
3C. Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут
3D. Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут
Команда из Лондона вышла в четвертьфинал турнира
3E. Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас
Орлы продолжат свой путь в четвертьфинале
3F. Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги
Матч 1/8 финала соревнований завершился со счетом 2:1 в пользу шпор
4. С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
Арсенал с Зинченко поборется с Кристал Пэлас, а Брентфорд и Ярмолюк – с Ньюкаслом
5. Пропустили сотню. БК Днепр попрощался с еврокубками разгромным поражением
Украинский клуб проиграл в Кубке Европы польскому Анвилу со счетом 63:100
6. Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике
Леся снялась в третьем сете поединка 1/16 финала соревнований в Мериде против Блинковой
7. Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Переговоры между клубами идут в позитивном ключе
8. Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина
Матч «Валенсия» – «Реал» Мадрид под угрозой переноса
9. СМИ: Тренер сборной Украины по волейболу может возглавить Аргентину
Для Sport.ua эти слухи прокомментировал президент ФВУ Михаил Мельник
10A. Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением
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