Угу Виана идет на топ-пост в Ман Сити. Его называют трансферным гением

В начале октября привычную новостную ленту почитателей английской Премьер-лиги всколыхнуло известие о том, что в конце текущего сезона пост спортивного директора «Манчестер Сити» покинет 60-летний Чики Бегиристайн. Испанец является культовой фигурой в истории современных «Барселоны», где работал с 2003 по 2010 годы, и «Манчестер Сити», в котором трудоустроен с осени 2012-го. Многие аналитики, эксперты и болельщики считают, что именно Бегиристайн является создателем тех успешных «шумных соседей» из Манчестера, коими на сегодняшний день стали «горожане».

Поэтому новость о грядущем отходе Бегиристайна от дел шокировала многих поклонников «Сити». Впрочем, сразу после того, как ее удалось «переварить», почитатели «горожан» задались другим ключевым вопросом: а кто же заменит Чики? Как ни странно, но ответ на этот вопрос находился в буквальном смысле этого слова на поверхности, и уже спустя несколько дней об этом начали во весь голос распинаться все ключевые английские футбольные издания.

Итак, Чики Бегиристайна на посту спортивного директора «Манчестер Сити», начиная с сезона-2025/26 заменит португалец Угу Виана. Именно этот 41-летний специалист являлся приоритетным кандидатом в глазах руководства «горожан» на то, чтобы продолжить и, возможно, даже улучшить процессы, запущенные в клубе при Бегиристайне, а 12 октября «горожане» официально подтвердили грядущую рокировку в руководстве, в рамках которой португалец заменит испанца.

У Вианы блестящая пресса на родине, где он с 2018 года является спортивным директором «Спортинга», которому помог вернуться в число безусловных лидеров португальского футбола. А еще Угу считают специалистом, который умеет идти в ногу со временем, хорошо осознает новые тенденции в мире футбола и, возможно, в какой-то степени даже умеет задавать им тон.

Лиссабонский «Спортинг» является 20-кратным чемпионом Португалии, однако в период с 2002 по 2021 годы «львы» ни разу не выигрывали «золото» на родине, всякий раз проигрывая конкуренцию куда более экономически мощным «Бенфике» и «Порту». Все изменилось в сезоне-2020/21, когда «Спортинг» наконец-то снова стал чемпионом, в чем клубу серьезно помог Угу Виана.

Принципы работы Вианы в «Спортинге» заключаются в том, чтобы найти талантливых игроков и подписать их за приемлемую цену, затем раскрутить в своей команде, а спустя определенное время продать в один из клубов-толстосумов за хорошие деньги. Такой подход позволил лиссабонцам вновь стать действительно конкурентными в борьбе за чемпионство с «Бенфикой» и «Порту».

Вот лишь некоторые цифры, которые ассоциируются с успешностью деятельности Угу Вианы на посту спортивного директора «Спортинга». С момента прихода этого специалиста «львы» заработали на продаже своих футболистов 589 миллионов евро – фантастическая цифра, как для клуба, который не входит в топ-5 европейских чемпионатов. Более того, при Виане «Спортинг» увеличил оценочную стоимость игроков первой команды на 282 миллиона евро, что произошло благодаря успешному выступлению за лиссабонцев целого ряда известных ныне исполнителей.

При Угу Виане через «Спортинг», например, прошли такие футболисты как Рафинья (ныне играет в «Барселоне»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Матеус Нунес («Манчестер Сити») и Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»). Всех их португальский клуб находил и покупал в других местах, затем делал игроками уровня основы, после чего выгодно перепродавал в Англию и другие топовые дивизионы. Также Виана участвовал в наиболее дорогостоящей продаже в истории «Спортинга», когда в январе 2020-го в «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро был продан Бруну Фернандеш, пускай в его приходе в стан «львов» Угу непосредственного участия и не принимал.

В Португалии Угу Виану также выделяют за его умение находить и разбираться в молодых талантах. При этом спортивном директоре в «Спортинге», в частности, заиграли Жоау Пальинья, Нуну Мендеш, Абдул Фатаву, Юссеф Шермити и многие другие талантливые игроки, ранее прошедшие через академию лиссабонского клуба.

Говоря проще: в «Манчестер Сити» летом следующего года переберется истинный трансферный гений современного футбола, который прекрасно ориентируется на рынке. Причем не только в аспекте игроков. Одной из ключевых находок Угу Вианы является 39-летний главный тренер Рубен Аморим, который с марта 2020-го работает со «Спортингом» и привел эту команду к двум последним (по состоянию на текущий момент) в ее истории чемпионским титулам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Угу Виана (справа) и президент Спортинга Фредерику Варандаш

Когда четыре с половиной года назад «львы» из Лиссабона согласились заплатить за Аморима «Браге» 10 миллионов евро компенсации, слишком многие крутили пальцем у виска, считая, что в «Спортинге» окончательно выжили из ума… Но время показало, насколько Угу Виана и боссы лиссабонцев были правы, ведь они заполучили в свои ряды одного из наиболее перспективных и сильных наставников современности, и неудивительно, что в последние месяцы Аморима вовсю сватали уже на тренерский мостик «Манчестер Сити», если летом со своей должностью решит попрощаться Жузеп Гвардиола, контракт которого действует до конца сезона. Хотя события последних дней показывают, что до лета Рубену ждать вояжа в Манчестер вряд ли придется и он окажется там значительно раньше, но, скорее всего, уже во главе «Юнайтед».

Интересно, что важную роль Угу Вианы в успехах «Спортинга» последних лет признает и сам Рубен Аморим. Некоторое время назад этот наставник сказал, что «Виана снова и снова продемонстрировал нам, что он знает, как творить чудеса, когда дело доходит до построения команды: здесь, в «Спортинге», у нас нет ресурсов, которыми располагают другие большие клубы, но благодаря его работе мы всегда были конкурентоспособны».

Очевидно, что в «Манчестер Сити» Виане не придется предпринимать такие же сложные действия по поиску экономического балансирования, как в «Спортинге», однако абсолютно понятно, почему «горожане» отдали предпочтение именно Угу. Умение нынешнего спортивного директора лиссабонцев открывать таланты, причем как среди футболистов, так и среди тренеров, совмещенное с фанатичной преданностью футболу, делают Виану едва ли не безапелляционным вариантом на замену Бегиристайну.

Важно и то, что Виану характеризуют как человека, который остается верен своим принципам, даже если он сталкивается с неудачами. Перед тем, как угадать с Аморимом, «Спортинг» при его нынешнем спортивном директоре сменил четырех главных тренеров менее чем за два года. За это упрямство бывший спортивный директор лиссабонцев Карлос Фрейтас назвал Виану человеком, который «умеет рисковать, но оставаться верным своим принципам, что, в конце концов, и помогло отыскать правильную формулу успеха».

Короче говоря, в менеджерском ремесле Угу Виана, похоже, добивается того, что ему прочили еще в юности, когда он только начинал играть в футбол. Тогда атакующего полузащитника называли одним из наиболее многообещающих игроков португальского футбола, и это помогло Угу в 18 лет дебютировать в национальной сборной, будучи даже включенным в заявку на финальную часть ЧМ-2002. Однако опрометчивый – как его назвал впоследствии сам Виана – трансфер в «Ньюкасл» летом 2002-го перевел карьеру хавбека на ложные рельсы. В какой-то момент Угу еще и начали преследовать травмы, из-за чего летом 2016-го, в 33 года, Виана и был вынужден повесить бутсы на гвоздь, а спустя год он начал свой менеджерский путь, став спортивным директором «Белененсеша», где преуспел и вскоре ушел в «Спортинг».

Вероятно, наивысших успехов в футболе Виане было суждено добиться не непосредственно на зеленом газоне, а в удобном кресле одного из топ-менеджеров. В «Спортинге» Угу уже показал всем, насколько он хорош в своем деле. Через несколько месяцев молодой и амбициозный португальский функционер окажется в идеальном месте и условиях, чтобы продемонстрировать, или, скорее, доказать, что на этот раз выданные ему авансы он оправдает сполна.