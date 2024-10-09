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  4. Революция в Манчестер Сити. Именно он должен заменить правую руку Гвардиолы
Англия
09 октября 2024, 11:58 |
145
0

Революция в Манчестер Сити. Именно он должен заменить правую руку Гвардиолы

Угу Виана может перейти в английский гранд

09 октября 2024, 11:58 |
145
0
Революция в Манчестер Сити. Именно он должен заменить правую руку Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Угу Виана

«Манчестер Сити» ищет нового спортивного директора. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главным кандидатом английского клуба является нынешний функционер лиссабонского «Спортинга» Угу Виана.

Чики Бегиристайн попрощается с «Манчестер Сити». Испанец, занимающий пост спортивного директора, покинет команду после сезона 2024/25.

Ожидается, что функционер, считающийся правой рукой главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, начнет работать со своим преемником уже в январе. Цель – подготовить нового директора к предстоящим задачам.

Романо сообщил, что главным кандидатом «горожан» является Угу Виана. 41-летний специалист работает в «Спортинге» с 2018 года.

На данный момент прямых контактов с португальцем пока не было. Однако в ближайшие недели ситуация может измениться.

Виана – не только высококлассный менеджер, но и бывший игрок сборной Португалии. Как футболист он выступал за «Спортинг», «Ньюкасл» и «Валенсию». На уровне английской Премьер-лиги, куда он может вскоре вернуться, провел 39 матчей.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити Чики Бегиристайн Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Спортинг Лиссабон Угу Виана
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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