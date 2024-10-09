Революция в Манчестер Сити. Именно он должен заменить правую руку Гвардиолы

«Манчестер Сити» ищет нового спортивного директора. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что главным кандидатом английского клуба является нынешний функционер лиссабонского «Спортинга» Угу Виана.

Чики Бегиристайн попрощается с «Манчестер Сити». Испанец, занимающий пост спортивного директора, покинет команду после сезона 2024/25.

Ожидается, что функционер, считающийся правой рукой главного тренера «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы, начнет работать со своим преемником уже в январе. Цель – подготовить нового директора к предстоящим задачам.

Романо сообщил, что главным кандидатом «горожан» является Угу Виана. 41-летний специалист работает в «Спортинге» с 2018 года.

На данный момент прямых контактов с португальцем пока не было. Однако в ближайшие недели ситуация может измениться.

Виана – не только высококлассный менеджер, но и бывший игрок сборной Португалии. Как футболист он выступал за «Спортинг», «Ньюкасл» и «Валенсию». На уровне английской Премьер-лиги, куда он может вскоре вернуться, провел 39 матчей.