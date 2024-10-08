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Англия
08 октября 2024, 20:59 | Обновлено 08 октября 2024, 21:00
2139
0

Шок для Манчестер Сити. Ключевая фигура уходити з клуба

Чики Бегиристайн покинет «горожан»

08 октября 2024, 20:59 | Обновлено 08 октября 2024, 21:00
2139
0
Шок для Манчестер Сити. Ключевая фигура уходити з клуба
ФК Манчестер Сити. Чики Бегиристайн

Чики Бегиристайн – абсолютно ключевая фигура для «Манчестер Сити». Испанец присоединился к английскому клубу в 2012 году. Он сразу занял должность спортивного директора.

В последующие годы функционер оказал большое влияние на трансферы английского гранда, однако сотрудничество скоро закончится.

Журналист Дэвид Орнштейн объявил, что Бегиристайн покинет клуб по окончании сезона 2024/25. Ожидается, что в январе на «Этихад» может прибыть преемник испанца, и он будет готовиться полностью взять на себя эту роль.

В прошлом испанец работал в «Барселоне» с 2003 года по 2010 год. Именно он сыграл решающую роль в выборе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе.

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Чики Бегиристайн Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Павло Павленко Источник: The Athletic
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