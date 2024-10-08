Шок для Манчестер Сити. Ключевая фигура уходити з клуба

Чики Бегиристайн – абсолютно ключевая фигура для «Манчестер Сити». Испанец присоединился к английскому клубу в 2012 году. Он сразу занял должность спортивного директора.

В последующие годы функционер оказал большое влияние на трансферы английского гранда, однако сотрудничество скоро закончится.

Журналист Дэвид Орнштейн объявил, что Бегиристайн покинет клуб по окончании сезона 2024/25. Ожидается, что в январе на «Этихад» может прибыть преемник испанца, и он будет готовиться полностью взять на себя эту роль.

В прошлом испанец работал в «Барселоне» с 2003 года по 2010 год. Именно он сыграл решающую роль в выборе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе.