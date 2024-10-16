Манчестер Сити нашел замену для Жузепа Гвардиолы в Португалии

«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима главной целью на 2025 год. Случится это, если нынешний наставник Жузеп Гвардиола решит не продлевать свой контракт.

В клубе не уверены, что смогут удержать Гвардиолу и уже нацелились на Аморима. «Сити» уверены, что смогут убедить Рубена, так как уже договорились о назначении на пост футбольного директора с его другом – Уго Вианой. Считается, что именно Виана и будет иметь последнее слово в выборе тренера и сможет убедить Аморима перебраться в Англию.

Специалисты считают, что Жузеп Гвардиола не хочет оставаться в клубе из-за большого давления, связанного со 115 финансовыми нарушениями. В будущем существует вероятность наказания со стороны АПЛ и Гвардиола не хочет работать в условиях неопределенности.

Ранее Гвардиола заявил, что не определился со своим будущем и хочет все хорошо обдумать.