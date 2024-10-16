Манчестер Сити нашел замену для Жузепа Гвардиолы в Португалии
Рубен Аморим является приоритетной кандидатурой для английского клуба
«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима главной целью на 2025 год. Случится это, если нынешний наставник Жузеп Гвардиола решит не продлевать свой контракт.
В клубе не уверены, что смогут удержать Гвардиолу и уже нацелились на Аморима. «Сити» уверены, что смогут убедить Рубена, так как уже договорились о назначении на пост футбольного директора с его другом – Уго Вианой. Считается, что именно Виана и будет иметь последнее слово в выборе тренера и сможет убедить Аморима перебраться в Англию.
Специалисты считают, что Жузеп Гвардиола не хочет оставаться в клубе из-за большого давления, связанного со 115 финансовыми нарушениями. В будущем существует вероятность наказания со стороны АПЛ и Гвардиола не хочет работать в условиях неопределенности.
Ранее Гвардиола заявил, что не определился со своим будущем и хочет все хорошо обдумать.
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