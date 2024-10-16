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  4. Манчестер Сити нашел замену для Жузепа Гвардиолы в Португалии
Англия
16 октября 2024, 15:25 |
444
0

Манчестер Сити нашел замену для Жузепа Гвардиолы в Португалии

Рубен Аморим является приоритетной кандидатурой для английского клуба

16 октября 2024, 15:25 |
444
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Манчестер Сити нашел замену для Жузепа Гвардиолы в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Сити» рассматривает главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима главной целью на 2025 год. Случится это, если нынешний наставник Жузеп Гвардиола решит не продлевать свой контракт.

В клубе не уверены, что смогут удержать Гвардиолу и уже нацелились на Аморима. «Сити» уверены, что смогут убедить Рубена, так как уже договорились о назначении на пост футбольного директора с его другом – Уго Вианой. Считается, что именно Виана и будет иметь последнее слово в выборе тренера и сможет убедить Аморима перебраться в Англию.

Специалисты считают, что Жузеп Гвардиола не хочет оставаться в клубе из-за большого давления, связанного со 115 финансовыми нарушениями. В будущем существует вероятность наказания со стороны АПЛ и Гвардиола не хочет работать в условиях неопределенности.

Ранее Гвардиола заявил, что не определился со своим будущем и хочет все хорошо обдумать.

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Рубен Аморим Жузеп Гвардиола Манчестер Сити
Микола Титюк Источник: Goal.com
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