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Англия
14 октября 2024, 13:42 | Обновлено 14 октября 2024, 13:43
730
0

«Это неправда». Гвардиола опроверг слухи

Испанец сделал заявление

14 октября 2024, 13:42 | Обновлено 14 октября 2024, 13:43
730
0
«Это неправда». Гвардиола опроверг слухи
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Будущее Жузепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в настоящее время находится под вопросом. В интервью Che Tempo Che Fa испанец высказался по этому поводу.

Слухи о будущем Гвардиолы подогрелись скорым уходом Чики Бегиристайна. Тренер «горожан» был связан, в том числе, с должностью тренера сборной Англии, которая ищет нового менеджера после ухода Гарета Саутгейта.

«Посмотрим, что будет в будущем. Мне еще нужно подумать и решить, чем я хочу заниматься.

Это неправда, что я решил работать со сборной Англии. Я тренер «Манчестер Сити». Я ничего не решил, всякое может случиться. Я действительно не знаю», – сказал Гвардиола.

Действующий контракт тренера действует только до июня 2025 года. Не исключено, что этот сезон станет для него последним в «Манчестер Сити».

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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