«Это неправда». Гвардиола опроверг слухи

Будущее Жузепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в настоящее время находится под вопросом. В интервью Che Tempo Che Fa испанец высказался по этому поводу.

Слухи о будущем Гвардиолы подогрелись скорым уходом Чики Бегиристайна. Тренер «горожан» был связан, в том числе, с должностью тренера сборной Англии, которая ищет нового менеджера после ухода Гарета Саутгейта.

«Посмотрим, что будет в будущем. Мне еще нужно подумать и решить, чем я хочу заниматься.

Это неправда, что я решил работать со сборной Англии. Я тренер «Манчестер Сити». Я ничего не решил, всякое может случиться. Я действительно не знаю», – сказал Гвардиола.

Действующий контракт тренера действует только до июня 2025 года. Не исключено, что этот сезон станет для него последним в «Манчестер Сити».