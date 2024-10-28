МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе

«Манчестер Юнайтед» сегодня завершил сотрудничество с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, который последние два с лишним сезона исполнял функции главного тренера первой команды манкунианцев.

Заменить тен Хага хорошие шансы имеет португалец Рубен Аморим, работающий в лиссабонском «Спортинге» и считающийся восходящей звездой тренерского цеха в Европе.

Сообщается, что Аморим уже дал устное согласие на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб будет обязан выплатить португальскому «Спортингу» компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение из МЮ.