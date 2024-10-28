МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе
Рубен Аморим устно согласился возглавить «красных дьяволов»
«Манчестер Юнайтед» сегодня завершил сотрудничество с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, который последние два с лишним сезона исполнял функции главного тренера первой команды манкунианцев.
Заменить тен Хага хорошие шансы имеет португалец Рубен Аморим, работающий в лиссабонском «Спортинге» и считающийся восходящей звездой тренерского цеха в Европе.
Сообщается, что Аморим уже дал устное согласие на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб будет обязан выплатить португальскому «Спортингу» компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение из МЮ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард стал 29-м в рейтинге лучших
Не будет никого из представителей Реала