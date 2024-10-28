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  4. МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе
Англия
28 октября 2024, 22:45 |
540
2

МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе

Рубен Аморим устно согласился возглавить «красных дьяволов»

28 октября 2024, 22:45 |
540
2
МЮ договорился с тренером, которого считают восходящей звездой в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» сегодня завершил сотрудничество с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом, который последние два с лишним сезона исполнял функции главного тренера первой команды манкунианцев.

Заменить тен Хага хорошие шансы имеет португалец Рубен Аморим, работающий в лиссабонском «Спортинге» и считающийся восходящей звездой тренерского цеха в Европе.

Сообщается, что Аморим уже дал устное согласие на то, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб будет обязан выплатить португальскому «Спортингу» компенсацию за Аморима в размере 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг получит 21 миллион евро за увольнение из МЮ.

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Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Манчестер Юнайтед назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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D.Lanskoy
Прекрасний тренер, але в МЮ глибока криза, важко передбачити, чи потягне він. Але я давно за ним слідкую і бажаю йому всього найкращого!
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