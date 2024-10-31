Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Сити.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за Тоттенхэм отличились Тимо Вернер и Папе Сарр. В последний раз Вернер забивал еще в прошлом сезоне, а точнее – 10 марта.

Единственный мяч у подопечных Жузепа Гвардиолы оформил Матеус Нунес. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд просидел весь матч на скамейке запасных.

Тоттенхэм стал последним четвертьфиналистом Кубка лиги Англии. Пока что следующий соперник лондонского коллектива неизвестен.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Вернер, 5, Сарр, 25 – Нунес, 45+4