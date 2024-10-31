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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
30.10.2024 22:15 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 октября 2024, 00:16 | Обновлено 31 октября 2024, 00:38
658
0

Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги

Матч 1/8 финала соревнований завершился со счетом 2:1 в пользу шпор

31 октября 2024, 00:16 | Обновлено 31 октября 2024, 00:38
658
0
Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Сити.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев в Лондоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Голами за Тоттенхэм отличились Тимо Вернер и Папе Сарр. В последний раз Вернер забивал еще в прошлом сезоне, а точнее – 10 марта.

Единственный мяч у подопечных Жузепа Гвардиолы оформил Матеус Нунес. Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд просидел весь матч на скамейке запасных.

Тоттенхэм стал последним четвертьфиналистом Кубка лиги Англии. Пока что следующий соперник лондонского коллектива неизвестен.

Кубок английской лиги 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:1

Голы: Вернер, 5, Сарр, 25 – Нунес, 45+4

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Матеус Нунес Тимо Вернер Жузеп Гвардиола Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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