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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
30.10.2024 22:15 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
28 октября 2024, 12:15 |
79
0

Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 октября в 22:15

28 октября 2024, 12:15 |
79
0
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Тоттенхэм – Манчестер Сити

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Тоттенхэм – Манчестер Сити
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Манчестер Сити Тоттенхэм Английская Премьер-лига смотреть онлайн Тоттенхэм - Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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