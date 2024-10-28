30.10.2024 22:15 - : -
Кубок английской лиги28 октября 2024, 12:15 |
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Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 октября в 22:15
28 октября 2024, 12:15 |
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Тоттенхэм – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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