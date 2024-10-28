В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

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Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.