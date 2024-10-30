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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
30.10.2024 22:15 - : -
Манчестер Сити
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Англия
30 октября 2024, 05:42 | Обновлено 30 октября 2024, 05:43
151
0

Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 22:15 по Киеву

30 октября 2024, 05:42 | Обновлено 30 октября 2024, 05:43
151
0
Тоттенхэм – Ман Сити. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
ФК Манчестер Сити. Фил Фоден

30 октября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда в прошлом сезоне играла уже под руководством Постекоглу, и без Харри Кейна. Возможно, именно фактурного бомбардира и не хватило, чтобы выполнить план на 2023/2024. Вышло, конечно, обидно: опередить Манчестер Юнайтед и Челси, не говоря уже о Ньюкасле, но уступить выскочкам из Астон Виллы 4-е место. И не зря летом вложились именно в новую девятку. Правда, Соланке в столице отнюдь не спешил оправдывать немалый ценник, и в целом старт получился крайне противоречивый, от 3:0 на Олд Траффорд и до 2:3 с Брайтоном и 1:2 с Ньюкаслом. Вот и в последнее время, выиграв в Лиге Европы у АЗ 1:0, потом в рамках АПЛ с тем же счетом проиграли слабо стартовавшему соседу - Кристал Пэлас.

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Манчестер Сити

Клуб решил сам себя пусть и не ослабить, но не особенно усиливать в межсезонье. Брали, такое впечатление, только тех, кто сам шел в руки: Савио, ставшего звездой в представителе той же структуры, Жироне, да Гюндогана, вернувшегося после годичного пребывания в Барселоне. Илкай поневоле становится заменой для Родри, что в начале осени вылетел практически до следующего чемпионата. Но все же только его травмой и продажей Альвареса всего спада горожан не объяснить, очки они теряют часто - похоже, даже Пеп не может заставить подопечных забыть о грядущем громком расследовании, что потенциально может привести к тому, что гранда просто выбросят из АПЛ за финансовые нарушения. С другой стороны, пока что удавалось идти без поражений. А когда после разгрома Спарты оформили 1:0 с Саутгемптоном, получилось даже вернуть себе единоличное лидерство.

Статистика личных встреч

Горожане выиграли три из пяти последних очных матчей при единственном поражении шпорам.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Вполне можно ставить на то, что они выиграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
30 октбря 2024 -
22:15
Манчестер Сити
Фора Манчестер Сити (0) 1.83 Сделать ставку
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Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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