Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:1. Терапия от шпор. Видео голов и обзор

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Хозяева поля сразу же шокировали игроков «Манчестер Сити». На 5-й минуте Тимо Вернер воспользовался передачей от соперника и пробил из-за пределов штрафной площадки под правую стойку - 1:0.

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«Шпорам» этого было недостаточно, и на 25-й минуте они удвоили преимущество. Папе Сарр пробил с примерно 20 метров точно в угол ворот - 2:0.

«Горожане» еще в первом тайме сократили отставание в счете. Матеус Нуньес замкнул передачу от Савиньо - 2:1.

На большее команды не хватило. Несмотря на насыщенный на моменты второй тайм, больше голов болельщики не увидели.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Вернер, 5, Сарр, 25 - Нуньес, 45+4