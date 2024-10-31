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Кубок Английской лиги
Тоттенхэм
30.10.2024 22:15 – FT 2 : 1
Манчестер Сити
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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 02:41 | Обновлено 31 октября 2024, 02:55
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0

Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:1. Терапия от шпор. Видео голов и обзор

В Лондоне сильнее оказались хозяева

31 октября 2024, 02:41 | Обновлено 31 октября 2024, 02:55
80
0
Тоттенхэм - Манчестер Сити - 2:1. Терапия от шпор. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити».

Хозяева поля сразу же шокировали игроков «Манчестер Сити». На 5-й минуте Тимо Вернер воспользовался передачей от соперника и пробил из-за пределов штрафной площадки под правую стойку - 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua.

«Шпорам» этого было недостаточно, и на 25-й минуте они удвоили преимущество. Папе Сарр пробил с примерно 20 метров точно в угол ворот - 2:0.

«Горожане» еще в первом тайме сократили отставание в счете. Матеус Нуньес замкнул передачу от Савиньо - 2:1.

На большее команды не хватило. Несмотря на насыщенный на моменты второй тайм, больше голов болельщики не увидели.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» – 2:1

Голы: Вернер, 5, Сарр, 25 - Нуньес, 45+4

События матча

45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Нунес (Манчестер Сити).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Сарр (Тоттенхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Тимо Вернер (Тоттенхэм).
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Кубок английской лиги по футболу Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм - Манчестер Сити Тимо Вернер Матеус Нунес видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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