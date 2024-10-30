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Кубок Английской лиги
Астон Вилла
30.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2024, 23:57 | Обновлено 31 октября 2024, 00:12
41
0

Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас

Орлы продолжат свой путь в четвертьфинале

30 октября 2024, 23:57 | Обновлено 31 октября 2024, 00:12
41
0
Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine, Даити Камада

30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

В гости к «Астон Вилле» приехал лондонский клуб «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Вилла парк».

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Хозяева в непростом поединке отдали победу орлам. Финальный счет встречи 2:1. Первая половина матча выдалась слишком насыщенной. Уже на 8-й минуте закрутил интригу в матче гол футболиста «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Однако львы не заставили фанатов долго ждать. Джон Дюран сравнял счет на 23-й минуте.

«Астон Вилла» создавала кучу моментов во втором тайме, но реализовать шансы не удавалось. Этим воспользовался «Кристал Пэлас», который вновь вколотил мяч в ворота. В итоге гол Даити Камады оказался победным.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:2

Голы: Дюран, 23 – Эзе, 8, Камада, 64

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Астон Вилла Кристал Пэлас Кубок английской лиги по футболу Эберечи Эзе Даити Камада
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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