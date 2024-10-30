Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас
Орлы продолжат свой путь в четвертьфинале
30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.
В гости к «Астон Вилле» приехал лондонский клуб «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Вилла парк».
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Хозяева в непростом поединке отдали победу орлам. Финальный счет встречи 2:1. Первая половина матча выдалась слишком насыщенной. Уже на 8-й минуте закрутил интригу в матче гол футболиста «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. Однако львы не заставили фанатов долго ждать. Джон Дюран сравнял счет на 23-й минуте.
«Астон Вилла» создавала кучу моментов во втором тайме, но реализовать шансы не удавалось. Этим воспользовался «Кристал Пэлас», который вновь вколотил мяч в ворота. В итоге гол Даити Камады оказался победным.
Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:2
Голы: Дюран, 23 – Эзе, 8, Камада, 64
Into the quarters! 🔥#CPFC // #AVLCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 30, 2024
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