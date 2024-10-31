Астон Вилла - Кристал Пэлас - 1:2. Сенсация. Видео голов и обзор
30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.
В гости к «Астон Вилле» приехал лондонский клуб «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк».
Хозяева поля считались фаворитами этого матча, но уже на 8-й минуте Эберечи Эзе открыл счет в пользу гостей.
На 23-й минуте Джон Дуран сравнял счет. Первый тайм завершился со счетом 1:1.
Во втором тайме снова острее были гости. На 64-й минуте Даити Камада вывел «Кристал Пэлас» вперед. Этот гол в итоге стал победным.
Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября
«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:2
Голы: Дуран, 23 - Эзе, 8, Камада, 64
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