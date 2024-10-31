Астон Вилла - Кристал Пэлас - 1:2. Сенсация. Видео голов и обзор

В гости к «Астон Вилле» приехал лондонский клуб «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк».

Хозяева поля считались фаворитами этого матча, но уже на 8-й минуте Эберечи Эзе открыл счет в пользу гостей.

На 23-й минуте Джон Дуран сравнял счет. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме снова острее были гости. На 64-й минуте Даити Камада вывел «Кристал Пэлас» вперед. Этот гол в итоге стал победным.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:2

Голы: Дуран, 23 - Эзе, 8, Камада, 64

