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Кубок Английской лиги
Астон Вилла
30.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Кристал Пэлас
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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 04:11 | Обновлено 31 октября 2024, 04:15
30
0

Астон Вилла - Кристал Пэлас - 1:2. Сенсация. Видео голов и обзор

30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

31 октября 2024, 04:11 | Обновлено 31 октября 2024, 04:15
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0
Астон Вилла - Кристал Пэлас - 1:2. Сенсация. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В гости к «Астон Вилле» приехал лондонский клуб «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк».

Хозяева поля считались фаворитами этого матча, но уже на 8-й минуте Эберечи Эзе открыл счет в пользу гостей.

На 23-й минуте Джон Дуран сравнял счет. Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Во втором тайме снова острее были гости. На 64-й минуте Даити Камада вывел «Кристал Пэлас» вперед. Этот гол в итоге стал победным.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас» – 1:2

Голы: Дуран, 23 - Эзе, 8, Камада, 64

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Кубок английской лиги по футболу Астон Вилла Кристал Пэлас Джон Дуран Эберечи Эзе Даити Камада
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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