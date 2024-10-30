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Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
30.10.2024 21:45 – FT 5 : 2
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2024, 23:39 | Обновлено 30 октября 2024, 23:58
373
1

7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер

Матч закончился со счетом 5:2 в пользу красных дьяволов

30 октября 2024, 23:39 | Обновлено 30 октября 2024, 23:58
373
1
7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед - Лестер

30 октября состоялся матч 1/8 финала кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером».

За хозяев дублем отличился Каземиро и Бруну Фернандеш, один гол забил Алехандро Гарначо. Гости ответили голами Билала Эль-Ханнуса и Конора Коуди.

В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом».

Этот матч стал дебютом для красных дьяволов под руководством Руда ван Нистелроя.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 30 октября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2

Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 – Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3

Манчестер Юнайтед: Байиндир, Далот, Де Лигт, (Эванс, 72), Линделеф, Мартинес, (Мазрави, 62), Каземиро, Угарте, Решфорд, (Диалло, 63), Фернадеш, Гарначо, (Гойлунд, 73) (Витли, 85)

Лестер: Уорд, Джастин, Коуди, Макатыр, (Мавидиди, 72), Околи, (Вестегор, 71), Рид, (Буонанотте, 72), Скипп, Сумаре, Томас, Эль-Ханнус, (Алвес, 72), Айю, (Эдуар, 72)

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Манчестер Юнайтед Лестер Манчестер Юнайтед - Лестер Каземиро Алехандро Гарначо Кубок английской лиги по футболу Бруну Фернандеш
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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Brian
Красавці, но Кубок не показатель. Важно в чемпионате набирать очки.
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