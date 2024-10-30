7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер

30 октября состоялся матч 1/8 финала кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером».

За хозяев дублем отличился Каземиро и Бруну Фернандеш, один гол забил Алехандро Гарначо. Гости ответили голами Билала Эль-Ханнуса и Конора Коуди.

В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом».

Этот матч стал дебютом для красных дьяволов под руководством Руда ван Нистелроя.

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 30 октября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2

Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 – Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3

Манчестер Юнайтед: Байиндир, Далот, Де Лигт, (Эванс, 72), Линделеф, Мартинес, (Мазрави, 62), Каземиро, Угарте, Решфорд, (Диалло, 63), Фернадеш, Гарначо, (Гойлунд, 73) (Витли, 85)

Лестер: Уорд, Джастин, Коуди, Макатыр, (Мавидиди, 72), Околи, (Вестегор, 71), Рид, (Буонанотте, 72), Скипп, Сумаре, Томас, Эль-Ханнус, (Алвес, 72), Айю, (Эдуар, 72)