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Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
30.10.2024 21:45 – FT 5 : 2
Лестер
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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 02:22 | Обновлено 31 октября 2024, 02:26
92
0

МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор

30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги

31 октября 2024, 02:22 | Обновлено 31 октября 2024, 02:26
92
0
МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Красные дьяволы» вышли на поле под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя. Уже на 15-й минуте Каземиро открыл счет в матче. На 28-й Алехандро Гарначо удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».

Ответ от «Лестера» не заставил себя ждать: Билал Эль-Ханнус удачно сыграл на добивании - 2:1.

Этот гол не огорчил красно-белых. Бруну Фернандеш забил на 36-й минуте, а затем Каземиро на 39-й оформил дубль. В конце первого тайма «Лестер» сократил отставание - Конор Коуди забил еще один гол.

Итоговый счет установил Бруну Фернандеш, который на 59-й минуте оформил свой второй мяч в матче. Убедительная победа «Манчестер Юнайтед» после увольнения главного тренера.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги 1/8 финала. 30 октября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2

Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 - Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Конор Коуди (Лестер).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Билал Эль-Ханнус (Лестер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Гарначо (Манчестер Юнайтед).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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