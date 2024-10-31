МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор

«Красные дьяволы» вышли на поле под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя. Уже на 15-й минуте Каземиро открыл счет в матче. На 28-й Алехандро Гарначо удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».

Ответ от «Лестера» не заставил себя ждать: Билал Эль-Ханнус удачно сыграл на добивании - 2:1.

Этот гол не огорчил красно-белых. Бруну Фернандеш забил на 36-й минуте, а затем Каземиро на 39-й оформил дубль. В конце первого тайма «Лестер» сократил отставание - Конор Коуди забил еще один гол.

Итоговый счет установил Бруну Фернандеш, который на 59-й минуте оформил свой второй мяч в матче. Убедительная победа «Манчестер Юнайтед» после увольнения главного тренера.

В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».

Кубок английской лиги 1/8 финала. 30 октября

Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2

Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 - Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3