МЮ – Лестер – 5:2. Без тен Хага лучше. Видео голов и обзор
30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги
«Красные дьяволы» вышли на поле под руководством исполняющего обязанности главного тренера Руда ван Нистелроя. Уже на 15-й минуте Каземиро открыл счет в матче. На 28-й Алехандро Гарначо удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед».
Ответ от «Лестера» не заставил себя ждать: Билал Эль-Ханнус удачно сыграл на добивании - 2:1.
Этот гол не огорчил красно-белых. Бруну Фернандеш забил на 36-й минуте, а затем Каземиро на 39-й оформил дубль. В конце первого тайма «Лестер» сократил отставание - Конор Коуди забил еще один гол.
Итоговый счет установил Бруну Фернандеш, который на 59-й минуте оформил свой второй мяч в матче. Убедительная победа «Манчестер Юнайтед» после увольнения главного тренера.
В четвертьфинале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэмом».
Кубок английской лиги 1/8 финала. 30 октября
Манчестер Юнайтед – Лестер – 5:2
Голы: Каземиро, 15, 39, Гарначо, 28, Фернандеш, 36, 59 - Эль-Ханнус, 33, Коуди, 45+3
События матча
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