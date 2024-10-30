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Кубок Английской лиги
Манчестер Юнайтед
30.10.2024 21:45 - : -
Лестер
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Англия
30 октября 2024, 05:22 | Обновлено 30 октября 2024, 05:23
14
0

Ман Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 21:45 по Киеву

30 октября 2024, 05:22 | Обновлено 30 октября 2024, 05:23
14
0
Ман Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

30 октября на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Лестером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда начинала этот сезон с задачей поработать над допущенными ранее ошибками, что вылились в провали в 2023/2024 и в Лиге чемпионов, и в АПЛ. В итоге была проведена масштабная трансферная кампания. Но при этом тен Хаг ухитрился сохранить свой пост, во многом за счет победы в кубке Англии. Не снимали Эрика и осенью, несмотря на то, что красные дьяволы постоянно теряли очки во всех турнирах, кроме Кубка Лиги, или драматично вырывали победы, как волевые 2:1 с Брентфордом. Когда на прошлой неделе не выиграли у Фенербахче в Лиге Европы и уступили Вест Хэму в АПЛ, менеджера все-таки уволили. Что же, посмотрим, что покажет в статусе и.о. ван Нистелрой.

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Лестер

Клуб прошел через очищение в виде годичного пребывания в Чемпионшипе. Вот только справившийся с задачей сразу же вернуть подопечных из второго дивизиона Мареска был летом быстро сманен в более статусный Челси. Впрочем, сменивший его Стив Купер справляется с задачами типа держаться в числе середняков АПЛ, а Варди все еще способен делать разницу в отдельных матчах. За счет его мастерства получилось стартовать с ничьей против Тоттенхэма, помог ветеран совершить камбэк с Саутгемптоном. Впрочем, не менее важна и активность летнего новичка, Буонанноте. Но в прошлом туре с Ноттингем Форест дома уступили 1:3, несмотря на очередной гол своего опытного форварда. Неплохой запас очков в АПЛ позволяет подопечным валлийца подумать и о Кубке Лиги, где до этого везло с соперниками: прошли Транмере Роверс и Уолсолл.

Статистика личных встреч

Лисы не проигрывали МЮ пять матчей кряду. Но в 2022/2023 они не набрали с манкунианцами ни единого очка, и в итоге вылетели.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом хозяев поля. Но не все их проблемы сводились к тен Хагу, так что стоит подумать о ставке на гостей при форе +1,5 гола (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
30 октбря 2024 -
21:45
Лестер
Фора Лестера (+1.5) 1.84 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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