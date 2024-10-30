Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Переговоры между клубами идут в позитивном ключе
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим уже до конца текущей недели, очевидно, будет представлен в качестве нового наставника «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на таком сроке завершения переговоров в текущий момент фокусируются все три стороны – оба клуба, а также сам Аморим.
Отмечается, что переговоры идут в позитивном ключе, а «Спортинг» уже вовсю прорабатывает кандидатуры преемника для Аморима. Таковым должен будет стать 40-летний Жоао Перейра, который в настоящий момент является главным тренером дубля «Спортинга».
Ранее сообщалось, что за возможность подписать контракт с Аморимом прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» придется заплатить «Спортингу» компенсацию в размере 10 миллионов евро.
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