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  4. Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Англия
30 октября 2024, 23:06 |
518
3

Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист

Переговоры между клубами идут в позитивном ключе

30 октября 2024, 23:06 |
518
3
Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим уже до конца текущей недели, очевидно, будет представлен в качестве нового наставника «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на таком сроке завершения переговоров в текущий момент фокусируются все три стороны – оба клуба, а также сам Аморим.

Отмечается, что переговоры идут в позитивном ключе, а «Спортинг» уже вовсю прорабатывает кандидатуры преемника для Аморима. Таковым должен будет стать 40-летний Жоао Перейра, который в настоящий момент является главным тренером дубля «Спортинга».

Ранее сообщалось, что за возможность подписать контракт с Аморимом прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» придется заплатить «Спортингу» компенсацию в размере 10 миллионов евро.

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Алексей Сливченко Источник: Флориан Плеттенберг
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Gargantua81
наконец то МЮ сделал хороший выбор
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