Аморима объявят новым тренером МЮ уже на текущей неделе – журналист

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим уже до конца текущей недели, очевидно, будет представлен в качестве нового наставника «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, на таком сроке завершения переговоров в текущий момент фокусируются все три стороны – оба клуба, а также сам Аморим.

Отмечается, что переговоры идут в позитивном ключе, а «Спортинг» уже вовсю прорабатывает кандидатуры преемника для Аморима. Таковым должен будет стать 40-летний Жоао Перейра, который в настоящий момент является главным тренером дубля «Спортинга».

Ранее сообщалось, что за возможность подписать контракт с Аморимом прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» придется заплатить «Спортингу» компенсацию в размере 10 миллионов евро.