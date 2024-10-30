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Кубок Английской лиги
Брайтон
30.10.2024 21:30 – FT 2 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2024, 23:30 | Обновлено 30 октября 2024, 23:40
124
0

Кубок английской лиги. Ливерпуль выиграл триллер у Брайтона

Команда из Ливерпуля вышла в четвертьфинал турнира

30 октября 2024, 23:30 | Обновлено 30 октября 2024, 23:40
124
0
Кубок английской лиги. Ливерпуль выиграл триллер у Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

«Брайтон» и «Ливерпуль» провели игру на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Ливерпуля выиграла результативный матч со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала.

У гостей дубль оформил Коди Гако, также отличился Луис Диас.

Кубка английской лиги

1/8 финала, 30 октября

Брайтон – Ливерпуль – 2:3

Голы: Адингра, 81, Лемпти, 90 – Гакпо, 46, 63, Луис Диас, 85

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Ливерпуль Брайтон Кубок английской лиги по футболу Брайтон - Ливерпуль Коди Гакпо Луис Диас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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