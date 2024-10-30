Кубок английской лиги. Ливерпуль выиграл триллер у Брайтона

Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

«Брайтон» и «Ливерпуль» провели игру на стадионе «Амекс».

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Команда из Ливерпуля выиграла результативный матч со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала.

У гостей дубль оформил Коди Гако, также отличился Луис Диас.

Кубка английской лиги

1/8 финала, 30 октября

Брайтон – Ливерпуль – 2:3

Голы: Адингра, 81, Лемпти, 90 – Гакпо, 46, 63, Луис Диас, 85

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