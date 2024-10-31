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Кубок Английской лиги
Брайтон
30.10.2024 21:30 – FT 2 : 3
Ливерпуль
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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 03:07 | Обновлено 31 октября 2024, 03:13
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Брайтон – Ливерпуль – 2:3. Нервная концовка. Видео голов и обзор

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги.

31 октября 2024, 03:07 | Обновлено 31 октября 2024, 03:13
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Брайтон – Ливерпуль – 2:3. Нервная концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Весь первый тайм команды присматривались друг к другу. Минимальное преимущество было за «Ливерпулем», но и «Брайтон» время от времени отвечал острыми моментами. Однако в первом тайме команды не забивали голов.

Второй тайм начался сразу с гола. На 46-й минуте Коди Гакпо на индивидуальном мастерстве обыграл нескольких игроков «Брайтона» и перехитрил голкипера - 0:1.

Тот же Гакпо на 63-й минуте оформил дубль. Казалось, что «Ливерпуль» без проблем доведет игру до конца, но в последние 10 минут началась игра на нервах.

На 81-й минуте Симон Адингра удачно сыграл на добивании и сократил отставание в счете. Через 4 минуты «Ливерпуль» снова восстановил преимущество в два мяча благодаря голу Луиса Диаса.

А на 90-й минуте игрок «Брайтона» Тарик Лемпти подарил болельщикам надежду на положительный результат - 2:3. Все компенсированное время игра шла преимущественно в центре поля, ведь «Ливерпуль» не дал сопернику никаких шансов.

Кубка английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

Брайтон – Ливерпуль – 2:3

Голы: Адингра, 81, Лемпти, 90 - Гакпо, 46, 63, Луис Диас, 85

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тарик Лампти (Брайтон).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Адингра (Брайтон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Кубок английской лиги по футболу Ливерпуль Брайтон Брайтон - Ливерпуль Коди Гакпо Симон Адингра Луис Диас видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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