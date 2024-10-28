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Кубок Английской лиги
Брайтон
30.10.2024 21:30 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок английской лиги
28 октября 2024, 12:24 |
36
0

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 октября в 21:30

28 октября 2024, 12:24 |
36
0
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон – Ливерпуль

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Брайтон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Брайтон Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Ливерпуль
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Брайтон Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн Брайтон - Ливерпуль
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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