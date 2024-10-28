Кубок английской лиги28 октября 2024, 12:24 |
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Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 октября в 21:30
28 октября 2024, 12:24 |
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Брайтон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – ЛиверпульСмотреть трансляцию
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