В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Брайтон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Брайтон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция