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Кубок Английской лиги
Брайтон
30.10.2024 21:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
30 октября 2024, 05:06 |
31
0

Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 21:30 по Киеву

30 октября 2024, 05:06 |
31
0
Брайтон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

30 октября на «Амексе» пройдет матч 1/8 финала Кубка лиги Англии, в котором, «Брайтон» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Брайтон

Команда в прошлом сезоне дебютировала в международных турнирах, и дошла до весеннего плей-офф Лиги Европы. Но в целом Де Дзерби и англичане быстро разонравились друг другу, и в рамках АПЛ год был во многом потерян - амбициозный коллектив откатился снова в число середняков. Но явно хотел большего, и очень бурно провел лето, накупив новичков на 100+ миллионов (при этом беря не самых именитых, но, очевидно, перспективных - скауты тут высококлассные) и заманив молодого немца Хюрцелера. Пока что старт точно можно вносить в актив, не зря Фабиан стал менеджером августа. Да и осенью, проиграв Челси, потом Альбион побеждал Тоттенхэм с Ньюкаслом. В крайнем туре с Вулверхэмптоном, замыкающим таблицу, закончили боевой ничьей 2:2, скорее утратив пару очков, чем завоевав одно.

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Ливерпуль

Клуб столкнулся в 2024-м году со сложнейшей задачей: как максимально безболезненно пережить уход наставника, что за десятилетие работы стал вполне заслуженно местной футбольной иконой. В итоге было очень тщательно подобрано преемника для Клоппа в лице Слота. И при этом сохранено, практически полностью, обойму прошлого сезона. Такой подход вылился в прекрасный старт - только поражение Ноттингем Форест его портит, но те 0:1 и выглядели исключением, подтверждающим правило. В Лиге чемпионов получилось продолжить серию побед, пусть и минимально, 1:0, но обыграв РБ Лейпциг в Германии. Но в крайнем туре АПЛ был очень знаковый поединок с Арсеналом. Там получилось отыгрываться усилиями лидеров, ван Дейка и Салаха, после пропущенных.

Статистика личных встреч

В 9 крайних очных матчах у чаек 3 победы и всего 2 поражения, но в том числе и 1:2 в марте.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество подопечным Арне Слота. Но при том, что обе команды в хорошей форме на старте сезона, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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