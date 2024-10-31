С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
Арсенал с Зинченко поборется с Кристал Пэлас, а Брентфорд и Ярмолюк – с Ньюкаслом
После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.
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Центральный поединок стадии 1/4 финала: Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Интересно, что в предыдущем раунде шпоры выбили из соревнований соседа МЮ – Манчестер Сити (2:1).
Арсенал, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, сыграет с Кристал Пэлас.
Что касается Егора Ярмолюка, то он вместе с Брентфордом разыграет путевку в полуфинал против Ньюкасла.
Действующий обладатель трофея Ливерпуль встретится с Саутгемптоном.
Поединки 1/4 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе 16 декабря. Противостояния будут состоять из одной игры.
Кубок английской лиги 2024/25. Пары 1/4 финала
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
- Арсенал – Кристал Пэлас
- Ньюкасл – Брентфорд
- Саутгемптон – Ливерпуль
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