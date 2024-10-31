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Англия
31 октября 2024, 00:50 | Обновлено 31 октября 2024, 01:34
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С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии

Арсенал с Зинченко поборется с Кристал Пэлас, а Брентфорд и Ярмолюк – с Ньюкаслом

31 октября 2024, 00:50 | Обновлено 31 октября 2024, 01:34
343
0
С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии
Carabao Cup

После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Центральный поединок стадии 1/4 финала: Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Интересно, что в предыдущем раунде шпоры выбили из соревнований соседа МЮ – Манчестер Сити (2:1).

Арсенал, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, сыграет с Кристал Пэлас.

Что касается Егора Ярмолюка, то он вместе с Брентфордом разыграет путевку в полуфинал против Ньюкасла.

Действующий обладатель трофея Ливерпуль встретится с Саутгемптоном.

Поединки 1/4 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе 16 декабря. Противостояния будут состоять из одной игры.

Кубок английской лиги 2024/25. Пары 1/4 финала

  • Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
  • Арсенал – Кристал Пэлас
  • Ньюкасл – Брентфорд
  • Саутгемптон – Ливерпуль

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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