С кем сыграют украинцы? Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка лиги Англии

После завершения всех матчей 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 состоялась жеребьевка следующего раунда турнира.

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Центральный поединок стадии 1/4 финала: Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Интересно, что в предыдущем раунде шпоры выбили из соревнований соседа МЮ – Манчестер Сити (2:1).

Арсенал, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, сыграет с Кристал Пэлас.

Что касается Егора Ярмолюка, то он вместе с Брентфордом разыграет путевку в полуфинал против Ньюкасла.

Действующий обладатель трофея Ливерпуль встретится с Саутгемптоном.

Поединки 1/4 финала Кубка лиги Англии пройдут на неделе 16 декабря. Противостояния будут состоять из одной игры.

Кубок английской лиги 2024/25. Пары 1/4 финала