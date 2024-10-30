30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок.

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Гол за хозяев поля забил Александер Исак на 23-й минуте. Уже на 26-й автогол оформил Аксель Дисаси.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел, но был одним из самых активных в составе синих, несколько раз даже опасно прострелив.

Интересно, что 27 октября эти команды сошлись между собой в 9-м туре АПЛ. Тогда лондонцы одержали победу 2:1.

Соперник Ньюкасла в четвертьфинале соревнований определится позже – после завершения всех встреч 1/8 финала состоится жеребьевка следующей стадии.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Исак, 23, Дисаси, 26 (автогол)