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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
30.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2024, 23:39 | Обновлено 31 октября 2024, 00:13
686
2

Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок, Михаил отыграл все 90 минут

30 октября 2024, 23:39 | Обновлено 31 октября 2024, 00:13
686
2
Активный Мудрик и автогол. Ньюкасл взял реванш и выбил Челси из Кубка лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон и Михаил Мудрик

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

Поединок прошел на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сорок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Гол за хозяев поля забил Александер Исак на 23-й минуте. Уже на 26-й автогол оформил Аксель Дисаси.

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и провел весь матч. Голевыми действиями украинец отличиться не сумел, но был одним из самых активных в составе синих, несколько раз даже опасно прострелив.

Интересно, что 27 октября эти команды сошлись между собой в 9-м туре АПЛ. Тогда лондонцы одержали победу 2:1.

Соперник Ньюкасла в четвертьфинале соревнований определится позже – после завершения всех встреч 1/8 финала состоится жеребьевка следующей стадии.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Исак, 23, Дисаси, 26 (автогол)

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Ньюкасл Челси Ньюкасл - Челси автогол Кубок английской лиги по футболу Александер Исак Аксель Дисаси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Tower Bridge
Куку - 6,8, Мудрик -  6,7 ,  остальные ниже
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0
T-800
Молодцом, Ньюкасл! а Шахтёровских с активностью Мудрика!!!
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