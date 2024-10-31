Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска рассказал, как Челси умудрился проиграть Ньюкаслу в Кубке
Кубок Английской лиги
Ньюкасл
30.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 октября 2024, 08:44 |
469
0

Мареска рассказал, как Челси умудрился проиграть Ньюкаслу в Кубке

Наставник «синих» – о поражении от «сорок»

31 октября 2024, 08:44 |
469
0
Мареска рассказал, как Челси умудрился проиграть Ньюкаслу в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение команды от «Ньюкасла» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Я думаю, что [внесение 11 изменений] сработало, если проанализировать игру. Если же проанализировать результат, то это не сработало.

Думаю, что в течение 23 минут, до их гола, мы контролировали игру и ничего не пропустили. Затем после гола мы потеряли контроль на десять минут, когда пропустили второй гол, а затем в течение последних десяти минут первого тайма мы создали два или три явных момента, когда, к сожалению, не забили, а во втором тайме мы контролировали игру».

Я знаю, что самое главное — это результат, но что касается игры, то мы проиграли из-за десяти минут, а в остальном мы были довольно хороши», – заявил итальянец Мареска.

Ранее в Лондоне дали оценку игре украинца Михаила Мудрика в кубковом матче с «Ньюкаслом».

По теме:
Обнародована оценка Зинченко за его первый матч в Арсенале за 3.5 месяца
Почти лучший в команде. Известна оценка Мудрика за проигранный матч Челси
Зинченко узнал свою оценку за матч с Престоном в Кубке лиги
Энцо Мареска Кубок английской лиги по футболу Челси Ньюкасл
Юрій Остроумов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30 октября 2024, 11:01 6
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках

Спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала необычная компания

Тики-така и баланс. Пушич рассказал, какой ему совет дал сын Дарио Срны
Футбол | 31 октября 2024, 00:23 1
Тики-така и баланс. Пушич рассказал, какой ему совет дал сын Дарио Срны
Тики-така и баланс. Пушич рассказал, какой ему совет дал сын Дарио Срны

Коуч «Шахтера» поделился мыслями, как он выбирал голкипера на кубковый матч

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Футбол | 30.10.2024, 08:41
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 30.10.2024, 18:10
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра
Футбол | 31.10.2024, 07:00
Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра
Интригующая 1/8 финала Кубка Украины, вылет Сити и Мудрика, фиаско Днепра
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
29.10.2024, 21:40 1
Футбол
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
Стало известно, кто предложил Реалу бойкотировать ЗМ. Это не Перес
29.10.2024, 16:28 8
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
Золотой мяч теряет свой лоск. Виноват не только Реал, а и сами организаторы
29.10.2024, 12:40 28
Футбол
Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024
Свентек против Гофф. Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA 2024
29.10.2024, 18:35
Теннис
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
Легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена
30.10.2024, 07:06
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем