Мареска рассказал, как Челси умудрился проиграть Ньюкаслу в Кубке

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение команды от «Ньюкасла» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Я думаю, что [внесение 11 изменений] сработало, если проанализировать игру. Если же проанализировать результат, то это не сработало.

Думаю, что в течение 23 минут, до их гола, мы контролировали игру и ничего не пропустили. Затем после гола мы потеряли контроль на десять минут, когда пропустили второй гол, а затем в течение последних десяти минут первого тайма мы создали два или три явных момента, когда, к сожалению, не забили, а во втором тайме мы контролировали игру».

Я знаю, что самое главное — это результат, но что касается игры, то мы проиграли из-за десяти минут, а в остальном мы были довольно хороши», – заявил итальянец Мареска.

Ранее в Лондоне дали оценку игре украинца Михаила Мудрика в кубковом матче с «Ньюкаслом».