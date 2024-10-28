Кубок английской лиги28 октября 2024, 11:52 | Обновлено 28 октября 2024, 12:04
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Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 30 октября в 21:45
28 октября 2024, 11:52 | Обновлено 28 октября 2024, 12:04
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В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Ньюкасл» и «Челси».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», что находится в Ньюкасле.
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Ньюкасл – ЧелсиСмотреть трансляцию
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