В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Ньюкасл» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», что находится в Ньюкасле.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.