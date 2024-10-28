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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
30.10.2024 21:45 - : -
Челси
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Кубок английской лиги
28 октября 2024, 11:52 | Обновлено 28 октября 2024, 12:04
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0

Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 30 октября в 21:45

28 октября 2024, 11:52 | Обновлено 28 октября 2024, 12:04
25
0
Ньюкасл – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 30 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами «Ньюкасл» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», что находится в Ньюкасле.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Ньюкасл – Челси
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Ньюкасл Челси Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн Михаил Мудрик Ньюкасл - Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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