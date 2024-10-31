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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
30.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Челси
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Кубок английской лиги
31 октября 2024, 03:22 | Обновлено 31 октября 2024, 03:26
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Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор

Поединок состоялся на стадионе Сент-Джеймс-Парк в Ньюкасле.

31 октября 2024, 03:22 | Обновлено 31 октября 2024, 03:26
121
0
Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ньюкасл всю игру играл вторым номером. Подопечные Эдди Хоу намеренно отдали инициативу сопернику, чтобы потом воспользоваться контрвыпадами. Понадобилось две атаки в середине первого тайма.

На 23-й минуте Александер Исак с линии штрафной площадки попал в нижний левый угол ворот - 1:0. Через 3 минуты Аксель Диласи срезал «кожаного» себе в ворота - 2:0.

Михаил Мудрик отыграл в этой игре все 90 минут, но своей команде не помог.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Исак, 23, Дисаси, 26 (автогол)

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Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл Челси Александер Исак ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Аксель Дисаси видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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