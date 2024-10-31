Ньюкасл – Челси – 2:0. Реванш за чемпионат. Видео голов и обзор

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Ньюкасл и Челси.

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Ньюкасл всю игру играл вторым номером. Подопечные Эдди Хоу намеренно отдали инициативу сопернику, чтобы потом воспользоваться контрвыпадами. Понадобилось две атаки в середине первого тайма.

На 23-й минуте Александер Исак с линии штрафной площадки попал в нижний левый угол ворот - 1:0. Через 3 минуты Аксель Диласи срезал «кожаного» себе в ворота - 2:0.

Михаил Мудрик отыграл в этой игре все 90 минут, но своей команде не помог.

Кубок английской лиги. 1/8 финала, 30 октября

Ньюкасл – Челси – 2:0

Голы: Исак, 23, Дисаси, 26 (автогол)

