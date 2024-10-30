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Кубок Английской лиги
Ньюкасл
30.10.2024 21:45 - : -
Челси
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Англия
30 октября 2024, 05:29 | Обновлено 30 октября 2024, 05:31
19
0

Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 21:45 по Киеву

30 октября 2024, 05:29 | Обновлено 30 октября 2024, 05:31
19
0
Ньюкасл – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 октября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором, «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Челси». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда в прошлом сезоне банально не выдержала непривычной нагрузки. Она впервые за два десятилетия играла в Лиге чемпионов. И получилась реализация давней поговорки о гонке за двумя зайцами, когда и в еврокубке неопытный тренер с такими же футболистами ничего толком не показав, став четвертым, пусть и в сложнейшей группе, и в АПЛ было сдано позиции. Во 2-м круге Эдди Хау смог нарастить темп со своими подопечными, но в итоге все закончилось 7-м местом - оно даже в Лигу конференций пропуск не обеспечило из-за победы Манчестер Юнайтед в кубке. Кроме того, саудовские владельцы стали очень уж аккуратно себя вести на трансферном рынке, глядя на санкции по отношению к Эвертону. Несмотря на слабое усиление, начали сороки бодро, а вот осенью статистика ухудшилась. В АПЛ с теми же пенсионерами сравнивали счет после первого пропущенного мяча, но в итоге все равно проиграли.

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Челси

Клуб в прошлом сезоне оказался всего на одну ступеньку выше черно-белых - да, тоже прогресс, по сравнению с 2022/2023, но недостаточный для Боули. Тот снова поменял летом многое, начиная от состава и до менеджера, переманив из Лестера Мареску. Но пока что и при Энцо синие могут как Брайтон уверенно обыграть или забить 3 безответных мяча Вест Хэму, так потерять очки с Ноттингем Форест, а с грандами и вовсе тягаться не получается: Манчестер Сити уступили 0:2 дома, Ливерпулю - 1:2 в гостях. С подопечными Эдди Хау в прошлом туре АПЛ получилось все-таки выиграть 2:1. Решающий гол забил находящийся в невероятной форме Кол Палмер.

Статистика личных встреч

До нынешнего поединка черно-белые четырежды не проигрывали синим, и только в марте в Лондоне уступили 2:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Но у гостей форма в последние недели лучше - рекомендуем ставить на победу выездного клуба с форой 0 (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
30 октбря 2024 -
21:45
Челси
Фора Челси (0) 1.90 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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