В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
Михаил был на поле все 90 минут поединка 1/8 финала
В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/2025 между клубами «Ньюкасл» и «Челси».
Поединок завершился победой «сорок» со счетом 2:0.
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик появился в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Голевыми действиями уроженец Харьковской области не отметился, зато был достаточно активен в группе атаки «Челси».
Авторитетное британское издание London.Football поставило Мудрику за матч оценку 6,0. Также «шестерки» в стане лондонцев получили Тосин Адарабийо, Марк Кукурелья и Нони Мадуэке. У Жоау Феликса оценка 6,5 – он признан лучшим игроком «Челси» в прошедшем поединке.
«[Имел] несколько приятных моментов взаимодействия с Феликсом. К сожалению, [ему] не удалось слишком увлечься», – сказано в вердикте издания к игре 23-летнего Михаила Мудрика.
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