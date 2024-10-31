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Англия
31 октября 2024, 07:32 | Обновлено 31 октября 2024, 07:54
464
0

В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом

Михаил был на поле все 90 минут поединка 1/8 финала

31 октября 2024, 07:32 | Обновлено 31 октября 2024, 07:54
464
0
В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/2025 между клубами «Ньюкасл» и «Челси».

Поединок завершился победой «сорок» со счетом 2:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик появился в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Голевыми действиями уроженец Харьковской области не отметился, зато был достаточно активен в группе атаки «Челси».

Авторитетное британское издание London.Football поставило Мудрику за матч оценку 6,0. Также «шестерки» в стане лондонцев получили Тосин Адарабийо, Марк Кукурелья и Нони Мадуэке. У Жоау Феликса оценка 6,5 – он признан лучшим игроком «Челси» в прошедшем поединке.

«[Имел] несколько приятных моментов взаимодействия с Феликсом. К сожалению, [ему] не удалось слишком увлечься», – сказано в вердикте издания к игре 23-летнего Михаила Мудрика.

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Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу Челси Ньюкасл
Юрій Остроумов Источник: Football London
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