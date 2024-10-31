В Лондоне дали оценку игре Мудрика в кубковом матче с Ньюкаслом

В среду, 30 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/2025 между клубами «Ньюкасл» и «Челси».

Поединок завершился победой «сорок» со счетом 2:0.

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик появился в стартовом составе команды и отыграл весь матч. Голевыми действиями уроженец Харьковской области не отметился, зато был достаточно активен в группе атаки «Челси».

Авторитетное британское издание London.Football поставило Мудрику за матч оценку 6,0. Также «шестерки» в стане лондонцев получили Тосин Адарабийо, Марк Кукурелья и Нони Мадуэке. У Жоау Феликса оценка 6,5 – он признан лучшим игроком «Челси» в прошедшем поединке.

«[Имел] несколько приятных моментов взаимодействия с Феликсом. К сожалению, [ему] не удалось слишком увлечься», – сказано в вердикте издания к игре 23-летнего Михаила Мудрика.