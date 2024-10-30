Понадобился экстра-тайм. Верес и Оболонь определили четвертьфиналиста Кубка

30 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Верес и Оболонь

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Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. В экстра-тайме единственный гол забили хозяева и вырвали победу (2:1).

У Вереса мячи оформили Руслан Степанюк (59) и Луан Кампос (92). У Оболони пенальти на 55-й минуте реализовал Олег Слободян.

Киевский клуб доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Павла Лукьянчука на 65-й. Он получил вторую желтую за затягивание времени.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

Верес – Оболонь – 2:1 (д.в.)

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен.)

Удаление: Лукьянчук, 65