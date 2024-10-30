Пресс-служба клуба потроллила экс-игрока за красную в матче Верес – Оболонь

30 октября проходит матч 1/8 финала Кубка Украины между командами Верес и Оболонь

Коллективы играют на стадионе Авангард в Ровно. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

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На 65-й минуте киевский клуб остался в меньшинстве после удаление Павла Лукьянчука. Игрок получил вторую желтую карточку.

Пресс-служба Верес в Telegram-канале потроллила игрока за полученную красную. Лукьянчук в свое время выступал за команду из Ровно.

«Павел Лукьянчук только что получил совершенно ненужную вторую для себя желтую карточку за затягивание времени и оставил свою команду в меньшинстве!

Павел Лукьянчук, кстати, экс-футболист Вереса – 7 матчей за ровенчан в сезоне 2017/2018! Мы все-таки ценим и любим тебя, Павел!», – написано в посте.