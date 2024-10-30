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Кубок Украины
Верес
30.10.2024 18:00 – 3 0 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 17:55 |
607
0

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 17:55 |
607
0
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча между командами Верес Ровно и Оболонь Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября. Ровно, Авангард

  • 18:00. Верес Ровно Оболонь Киев

Главный судья – Александр Соловьян (Киевская область)

Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Опубликованы стартовые составы на матч Верес – Оболонь
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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Верес - Оболонь Верес Ровно Оболонь Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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