Кубок Украины30 октября 2024, 17:55 |
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Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 17:55 |
607
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30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча между командами Верес Ровно и Оболонь Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября. Ровно, Авангард
- 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев
Главный судья – Александр Соловьян (Киевская область)
Верес – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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