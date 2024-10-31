Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Оболонь – 2:1. Все решилось в овертайме. Видео голов и обзор
Кубок Украины
Верес
30.10.2024 18:00 – FT 2 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
31 октября 2024, 09:38 | Обновлено 31 октября 2024, 09:42
348
0

Верес – Оболонь – 2:1. Все решилось в овертайме. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

31 октября 2024, 09:38 | Обновлено 31 октября 2024, 09:42
348
0
Верес – Оболонь – 2:1. Все решилось в овертайме. Видео голов и обзор
ФК Верес

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

На стадионе «Авангард» в городе Ровно прошел поединок между местным «Вересом» и «Оболонью» из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основного времени клубам не хватило. За 90 минут встречи команды обменялись забитыми мячами и перешли к овертайму. Принес победу хозяевам Луан Кампос, который отличился на 92-й минуте.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

Верес – Оболонь – 2:1 (д.в.)

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен.)

Удаление: Лукьянчук, 65

Видеообзор матча:

События матча

92’
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Верес).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
55’
ГОЛ ! С пенальти забил Олег Слободян (Оболонь).
По теме:
Фейеноорд – Аякс – 0:2. Де Классикер за аяксидами. Видео голов и обзор
Престон – Арсенал – 0:3. Как сыграл Зинченко? Видео голов и обзор
ЧЕЛЯДИН: «Чувствовали, что можем дожать Динамо»
Верес Ровно Оболонь Киев Кубок Украины по футболу Верес - Оболонь видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Бокс | 31 октября 2024, 08:59 1
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»
Эдди ХИРН: «Знаете, в чем Усику нет равных?»

Промоутер Энтони Джошуа высказался об украинском чемпионе

Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Футбол | 30 октября 2024, 13:49 12
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения
Реал не знает, что делать с Мбаппе. Матч с Барселоной подтвердил опасения

В мадридском клубе недовольны плохой формой французского футболиста

«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Футбол | 31.10.2024, 10:44
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
«Шахтер нас обманул». Фанаты Челси оценили игру Мудрика
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Футбол | 31.10.2024, 07:48
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
Винисиус хочет покинуть Реал, есть претенденты. Что случилось?
«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции
Футбол | 31.10.2024, 07:39
«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции
«В его возрасте Месси уже…» Мбаппе попал под шквал критики во Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
29.10.2024, 11:36 27
Футбол
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Уже подломался». Экс-чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Фьюри
29.10.2024, 11:28
Бокс
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Шахтер – Заря 
30.10.2024, 07:37 1
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Победный гол Ваната на 100-й. Видеообзор матча
30.10.2024, 18:08 9
Футбол
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
Джошуа ждет Усика? Команду британца заподозрили в обмане
30.10.2024, 17:53 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины возобновил карьеру тренера
29.10.2024, 21:40 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Ворскла – Динамо
30.10.2024, 08:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем