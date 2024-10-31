Верес – Оболонь – 2:1. Все решилось в овертайме. Видео голов и обзор
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В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.
На стадионе «Авангард» в городе Ровно прошел поединок между местным «Вересом» и «Оболонью» из Киева.
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Основного времени клубам не хватило. За 90 минут встречи команды обменялись забитыми мячами и перешли к овертайму. Принес победу хозяевам Луан Кампос, который отличился на 92-й минуте.
Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября
Верес – Оболонь – 2:1 (д.в.)
Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен.)
Удаление: Лукьянчук, 65
Видеообзор матча:
События матча
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