Верес – Оболонь – 2:1. Все решилось в овертайме. Видео голов и обзор

В среду, 30 октября, состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины.

На стадионе «Авангард» в городе Ровно прошел поединок между местным «Вересом» и «Оболонью» из Киева.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Основного времени клубам не хватило. За 90 минут встречи команды обменялись забитыми мячами и перешли к овертайму. Принес победу хозяевам Луан Кампос, который отличился на 92-й минуте.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

Верес – Оболонь – 2:1 (д.в.)

Голы: Степанюк, 59, Кампос, 92 – Слободян, 55 (пен.)

Удаление: Лукьянчук, 65

Видеообзор матча: