Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут
Кубок Английской лиги
Престон Норт Энд
30.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 23:52
147
0

Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут

Команда из Лондона вышла в четвертьфинал турнира

30 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 23:52
147
0
Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

«Престон» и «Арсенал» провели игру на стадионе «Дипдейл».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Лондона всухую выиграла матч со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.

Украинский защитник Александр Зинченко сыграл 60 минут за канониров, после чего был заменен.

Кубка английской лиги

1/8 финала, 30 октября

Престон – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57

Фотогалерея

По теме:
Даже Вернер забил. Тоттенхэм шокировал и убрал Манчестер Сити из Кубка лиги
Кубок английской лиги. Астон Вилла оступилась в матче с Кристал Пэлас
7 голов в матче. МЮ в дебютной игре ван Нистелроя победил Лестер
Престон Арсенал Лондон Александр Зинченко Кубок английской лиги по футболу Габриэл Жезус Кай Хаверц
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
Футбол | 30 октября 2024, 11:01 6
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках
В Англии клуб вышел на игру против украинца с надписью МОСКВА на футболках

Спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала необычная компания

Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Футбол | 30 октября 2024, 23:22 0
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины
Лунин может перейти в чемпионат, где играет другой голкипер сборной Украины

«Порту» заинтересовался украинским вратарем

ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
Футбол | 29.10.2024, 23:49
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
ФОТО. Вот, что сделал Винисиус после проигрыша Золотого мяча-2024
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Футбол | 30.10.2024, 19:03
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
БЕЛАНОВ: «Из-за Месси и Роналду многим не вручили Золотой мяч»
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Футбол | 30.10.2024, 22:07
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
ФОТО. Вы не поверите с кем встретился Михаил Мудрик. Его отец – легенда
29.10.2024, 05:13 3
Футбол
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
ФОТО. Украинская теннисистка прилетела в Эр-Рияд на Итоговый турнир WTA
29.10.2024, 15:23
Теннис
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
Джокер в овертайме. Динамо дожало Ворсклу в 1/8 финала Кубка Украины
30.10.2024, 18:10 83
Футбол
Золотой мяч-2024: очищение
Золотой мяч-2024: очищение
29.10.2024, 11:36 30
Футбол
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
Тренер Фьюри признался, что сказал ему Тайсон сразу после поражения Усику
29.10.2024, 08:32 1
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
Гвардиола объяснил, почему Винисиус не выиграл Золотой мяч 2024
29.10.2024, 19:42 6
Футбол
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него это украли». Уайлдер выбрал победителя реванша Усик – Фьюри
30.10.2024, 08:01 3
Бокс
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
Мбаппе может неожиданно покинуть Реал. Легендарный клуб готовит предложение
29.10.2024, 01:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем