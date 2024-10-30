30.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
Англия30 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 23:52
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Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут
Команда из Лондона вышла в четвертьфинал турнира
30 октября 2024, 23:49 | Обновлено 30 октября 2024, 23:52
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Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.
«Престон» и «Арсенал» провели игру на стадионе «Дипдейл».
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Команда из Лондона всухую выиграла матч со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.
Украинский защитник Александр Зинченко сыграл 60 минут за канониров, после чего был заменен.
Кубка английской лиги
1/8 финала, 30 октября
Престон – Арсенал – 0:3
Голы: Габриэл Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57
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