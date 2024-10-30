Арсенал на выезде разгромил Престон в Кубке лиги. Зинченко сыграл 60 минут

Вечером 30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги 2024/25.

«Престон» и «Арсенал» провели игру на стадионе «Дипдейл».

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Команда из Лондона всухую выиграла матч со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.

Украинский защитник Александр Зинченко сыграл 60 минут за канониров, после чего был заменен.

Кубка английской лиги

1/8 финала, 30 октября

Престон – Арсенал – 0:3

Голы: Габриэл Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57

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