Престон Норт Энд

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Престон» и «Арсенал». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.

Уже в первом тайме мяч дважды побывал в воротах хозяев – с разницей в 9 минут отличиться сумели Жезус и Нванери. На 57-й минуте Хаверц забил третий и поставил точку в матче.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл 62 минуты и был заменен – вместо него вышел 18-летний Льюис-Скелли. Зинченко получил довольно высокую оценку 7,8 по версии Flashscore.

Кубок английской лиги, 1/8 финала. 30 октября

Престон – Арсенал – 0:3

Голы: Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57

Видеообзор матча:

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