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Престон Норт Энд
30.10.2024 21:45 – FT 0 : 3
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Англия
31 октября 2024, 10:12 | Обновлено 31 октября 2024, 10:15
471
0

Престон – Арсенал – 0:3. Как сыграл Зинченко? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

31 октября 2024, 10:12 | Обновлено 31 октября 2024, 10:15
471
0
Престон – Арсенал – 0:3. Как сыграл Зинченко? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Престон – Арсенал

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Престон» и «Арсенал». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.

Уже в первом тайме мяч дважды побывал в воротах хозяев – с разницей в 9 минут отличиться сумели Жезус и Нванери. На 57-й минуте Хаверц забил третий и поставил точку в матче.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл 62 минуты и был заменен – вместо него вышел 18-летний Льюис-Скелли. Зинченко получил довольно высокую оценку 7,8 по версии Flashscore.

Кубок английской лиги, 1/8 финала. 30 октября

Престон – Арсенал – 0:3

Голы: Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57

Видеообзор матча:

Фотогалерея:

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Арсенал).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ethan Nwaneri (Арсенал).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
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Кубок английской лиги по футболу Арсенал Лондон Престон Александр Зинченко Габриэл Жезус Итан Нванери Кай Хаверц видео голов и обзор
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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