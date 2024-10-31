Престон Норт Энд

Престон – Арсенал – 0:3. Как сыграл Зинченко? Видео голов и обзор
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30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором сыграли «Престон» и «Арсенал». Гости уверенно разгромили соперника со счетом 3:0.
Уже в первом тайме мяч дважды побывал в воротах хозяев – с разницей в 9 минут отличиться сумели Жезус и Нванери. На 57-й минуте Хаверц забил третий и поставил точку в матче.
Украинский защитник Александр Зинченко отыграл 62 минуты и был заменен – вместо него вышел 18-летний Льюис-Скелли. Зинченко получил довольно высокую оценку 7,8 по версии Flashscore.
Кубок английской лиги, 1/8 финала. 30 октября
Престон – Арсенал – 0:3
Голы: Жезус, 24, Нванери, 33, Хаверц, 57
Видеообзор матча:
Фотогалерея:
События матча
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