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Кубок Английской лиги
Престон Норт Энд
30.10.2024 21:45 - : -
Арсенал
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Англия
30 октября 2024, 05:14 | Обновлено 30 октября 2024, 05:15
15
0

Престон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 30 октября в 21:45 по Киеву

30 октября 2024, 05:14 | Обновлено 30 октября 2024, 05:15
15
0
Престон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

30 октября на «Дипдейл» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Престон» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Престон Норт Энд

Команда при своей великой истории мало что показывает в последнее время и уже давно не поднималась в Премьер-Лигу. Вот и в прошлом сезоне в Чемпионшипе пурпурно-белые только замкнули топ-10. Несмотря на такой итог, Роб Лоуи тогда остался на тренерском посту. Его сняли после того, как в новом цикле клуб начал с 0:2 дома против Шеффилд Юнайтед. Пост достался Полу Хеккингботтому, но нельзя сказать, что это принесло какое-то качественное преображение. Более того, был отрезок, когда не получалось выигрывать четырежды кряду, но к октябрю что-то начало получаться. Безвыигрышную серию получилось продлить и с Плимутом, правда, только за счет зрелищной ничьей 3:3. А в Кубке Лиги после сухих побед над Сандерлендом и Херроугейтом получилось выбить в сентябре Фулхэм - по пенальти после 1:1.

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Арсенал

Клуб ставит перед собой максимальные задачи. Но уже понятно, что на все может и не хватить сил. Канониры очень перспективно начинали, даже чуть было не обыграли в меньшинстве сам Манчестер Сити. Но были осечки - до горожан вничью играли с Брайтоном и Аталантой. Впрочем, все равно 0:2 с Борнмутом никто не ожидал. Ждали уверенного реванша с Шахтером, но там получилось выиграть только за счет автогола Ризныка. В прошлом туре был ключевой поединок, против Ливерпуля. Дважды ведя в счете, в итоге столичный гранд ограничился ничьей 2:2. В общем, можно ждать, что после такого поединка и перед Ньюкаслом снова на поле появятся игроки типа Нванери, что стал героем разгрома в прошлом раунде Болтона - 17-летний хавбек тогда оформил дубль.

Статистика личных встреч

За последние четверть века провели 3 матча - и неизменно лондонский гранд оформлял победу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяевам как-то поможет фактор стадиона. Даже при волне травм подопечные Артеты и в экспериментальном составе выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Престон Норт Энд
30 октбря 2024 -
21:45
Арсенал
Фора Арсенала (-1.5) 1.64 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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