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  4. Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины
Кубок Украины
Виктория Сумы
30.10.2024 18:00 – FT 2 : 2
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 22:05 | Обновлено 30 октября 2024, 22:35
1273
2

Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины

Основное время игры завершилось 2:2, команды из города Сумы победила в серии пенальти

30 октября 2024, 22:05 | Обновлено 30 октября 2024, 22:35
1273
2
Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины
ФК ЛНЗ Черкассы

30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между командами Виктория Сумы и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел в Черкассах. Основное время игры завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти победу вырвал колектив из города Сумы!

Все шло к тому, что фаворит, на поле которого и играли, дожмет соперников. Однако, благодаря драматичному голу в добавленное арбитром времени к экстра-тайму, Виктория перевела встречу в серию пенальти и завоевала путевку в четвертьфинал Кубка.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Ныч, 3, Рябой, 120+1 – Момо, 49, Тилль, 98

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЛНЗ Черкассы.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кныш (Виктория Сумы).
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Виктория Сумы ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу серия пенальти Назарий Ныч Артем Рябой Фрэнсис Момо Оливье Тилль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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R1d3r
Полностью переигрывали Виктории, тупо подарили гол под самый конец игры.. Про пенальти лучше промолчу..
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+1
Олександр Соломаха
Юху Карраско мочи далі
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-3
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