Они забили на 120+1-й! Виктория драматично выбила ЛНЗ из Кубка Украины
Основное время игры завершилось 2:2, команды из города Сумы победила в серии пенальти
30 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между командами Виктория Сумы и ЛНЗ Черкассы.
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Поединок прошел в Черкассах. Основное время игры завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти победу вырвал колектив из города Сумы!
Все шло к тому, что фаворит, на поле которого и играли, дожмет соперников. Однако, благодаря драматичному голу в добавленное арбитром времени к экстра-тайму, Виктория перевела встречу в серию пенальти и завоевала путевку в четвертьфинал Кубка.
Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября
Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы – 2:2 (пен. 3:1)
Голы: Ныч, 3, Рябой, 120+1 – Момо, 49, Тилль, 98
События матча
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