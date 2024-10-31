Виктория – ЛНЗ – 2:2. По пенальти 3:1. Видео голов и обзор

В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины встретились «Виктория» и ЛНЗ.

Матч прошел в Черкассах на стадионе «Центральный».

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Команды ни в основное время, ни в дополнительное не выявили победителя встречи – 2:2. Игра перешла в серию пенальти, в которой удачливей оказались футболисты «Виктории» – 3:1.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

«Виктория» – ЛНЗ – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Ныч, 3, Рябой, 120+1 – Момо, 49, Тилль, 98

Видеообзор матча: