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Кубок Украины
Виктория Сумы
30.10.2024 18:00 – FT 2 : 2
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
31 октября 2024, 12:50 |
534
0

Виктория – ЛНЗ – 2:2. По пенальти 3:1. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

31 октября 2024, 12:50 |
534
0
Виктория – ЛНЗ – 2:2. По пенальти 3:1. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ

В среду, 30 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины встретились «Виктория» и ЛНЗ.

Матч прошел в Черкассах на стадионе «Центральный».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды ни в основное время, ни в дополнительное не выявили победителя встречи – 2:2. Игра перешла в серию пенальти, в которой удачливей оказались футболисты «Виктории» – 3:1.

Кубок Украины. 1/8 финала, 30 октября

«Виктория» – ЛНЗ – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Ныч, 3, Рябой, 120+1 – Момо, 49, Тилль, 98

Видеообзор матча:

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Виктория Сумы ЛНЗ Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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