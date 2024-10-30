30.10.2024 18:00 – 3’ 0 : 0
Кубок Украины30 октября 2024, 17:50 |
207
0
Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины
30 октября 2024, 17:50 |
207
0
30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча между командами Виктория Сумы и ЛНЗ Черкассы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/8 финала
30 октября. Черкассы. Центральный стадион
- 18:00. Виктория Сумы – ЛНЗ Черкассы
Главный судья – Назарий Дердь (Ужгород)
Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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