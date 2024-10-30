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Кубок Украины
Виктория Сумы
30.10.2024 18:00 – 3 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 17:50 |
207
0

Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября в 18:00 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

30 октября 2024, 17:50 |
207
0
Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча между командами Виктория Сумы и ЛНЗ Черкассы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала

30 октября. Черкассы. Центральный стадион

  • 18:00. Виктория Сумы ЛНЗ Черкассы

Главный судья – Назарий Дердь (Ужгород)

Виктория – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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