Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1/16 финала украинка вышла на корт против «нейтралки» Анны Блинковой. В третьем сете украинка снялась с поединка.

WTA 250 Мерида. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анна Блинкова [5] – 6:2, 4:6, 0:4, RET., Цуренко

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 2:0 в пользу Блинковой.

Цуренко снялась со второго матча подряд. 9 сентября она не сумела доиграть поединок 1/16 финала соревнований в Ухане против Магды Линетт.

Блинкова во 2-м раунде 250-тысячника в Мексике сыграет против 8-й сеяной Дарьи Касаткиной.