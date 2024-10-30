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  4. Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике
WTA
30 октября 2024, 23:31 | Обновлено 30 октября 2024, 23:32
310
2

Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике

Леся снялась в третьем сете поединка 1/16 финала соревнований в Мериде против Блинковой

30 октября 2024, 23:31 | Обновлено 30 октября 2024, 23:32
310
2
Цуренко не сумела доиграть стартовый матч на турнире WTA 250 в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В 1/16 финала украинка вышла на корт против «нейтралки» Анны Блинковой. В третьем сете украинка снялась с поединка.

WTA 250 Мерида. Хард. 1/16 финала

Леся Цуренко (Украина) – Анна Блинкова [5] – 6:2, 4:6, 0:4, RET., Цуренко

Это была вторая встреча соперниц. Счет стал 2:0 в пользу Блинковой.

Цуренко снялась со второго матча подряд. 9 сентября она не сумела доиграть поединок 1/16 финала соревнований в Ухане против Магды Линетт.

Блинкова во 2-м раунде 250-тысячника в Мексике сыграет против 8-й сеяной Дарьи Касаткиной.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Олександр Науменко
Це вже схоже на мазохізм, тіло не витримує, але над ним продовжують знущання.
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+1
Demid Romanchik
Жива,?
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+1
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