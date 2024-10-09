Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№96 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Во 2-м раунде соревнований 35-летняя украинка встретилась с Магдой Линетт (№45 WTA) из Польши.

При счете 5:2 в первом сете Цуренко запросила консультацию физиотерапевта и после медицинского перерыва, который был вызван болями в плече, от дальнейшей борьба отказалась. Теннисистки провели на корте 31 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. Второй раунд

Магда Линетт (Польша) – Леся Цуренко (Украина) – 5:2 отказ

В 1/8 финала турнира Линетт сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.