Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане
Леся не доиграла встречу с Магдой Линетт
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№96 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
Во 2-м раунде соревнований 35-летняя украинка встретилась с Магдой Линетт (№45 WTA) из Польши.
При счете 5:2 в первом сете Цуренко запросила консультацию физиотерапевта и после медицинского перерыва, который был вызван болями в плече, от дальнейшей борьба отказалась. Теннисистки провели на корте 31 минуту.
WTA 1000 Ухань. Хард. Второй раунд
Магда Линетт (Польша) – Леся Цуренко (Украина) – 5:2 отказ
В 1/8 финала турнира Линетт сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.
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