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  4. Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане
WTA
09 октября 2024, 08:35 | Обновлено 09 октября 2024, 08:37
967
2

Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане

Леся не доиграла встречу с Магдой Линетт

09 октября 2024, 08:35 | Обновлено 09 октября 2024, 08:37
967
2
Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№96 WTA) продолжила свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

Во 2-м раунде соревнований 35-летняя украинка встретилась с Магдой Линетт (№45 WTA) из Польши.

При счете 5:2 в первом сете Цуренко запросила консультацию физиотерапевта и после медицинского перерыва, который был вызван болями в плече, от дальнейшей борьба отказалась. Теннисистки провели на корте 31 минуту.

WTA 1000 Ухань. Хард. Второй раунд

Магда Линетт (Польша) – Леся Цуренко (Украина) – 5:2 отказ

В 1/8 финала турнира Линетт сыграет либо против Бернарды Перы, либо против Дарьи Касаткиной.

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Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Ухань Магда Линетт Леся Цуренко травма
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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C.Пеклов
4 матч поспіль для Лесі ,з її здоров'ям-це занадто...
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+3
Юрій Щербань
Гарно починає,а потім травми все вирішують ,Леся вже все травми її замучили
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+3
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