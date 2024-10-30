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Кубок Украины
Шахтер Донецк
30.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Заря
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Кубок Украины
30 октября 2024, 19:52 | Обновлено 30 октября 2024, 20:01
1989
57

В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны

Команда Марино Пушича добилась победы в матче 1/8 финала

30 октября 2024, 19:52 | Обновлено 30 октября 2024, 20:01
1989
57
В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны
ФК Шахтер Донецк

В рамках 1/8 финала Кубка Украины во Львове встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

«Горняки» активно начали встречу и первую голевую ситуацию создали уже на 2-й минуте. После передачи Кевина с левого фланга Винисиус Тобиас низовым ударом с линии штрафной попал в штангу. Луганчане высоким прессингом пытались оказывать давление на соперников, но «оранжево-черные» хладнокровно справлялись с этим вызовом.

Хозяева подолгу разыгрывали мяч, выискивая свободные зоны на половине поля «Зари». Еще один опасный момент «горняки» создали благодаря активности на том же левом фланге, когда прострел Азарова едва не замкнул Педриньо. «Черно-белые» сконцентрировались на оборонительных действиях и воротам Дмитрия Ризныка не угрожали. Ну, а третий свой шанс футболисты «Шахтера» не упустили. Марлон сделал вертикальную передачу на ход Педриньо, и тот выкатил мяч под удар Траоре, которому оставалось расстрелять полупустые ворота.

После забитого гола рисунок игры не изменился. Подопечные Марино Пушича владели территориальным преимуществом, пытаясь уже в первом тайме закрепить свое преимущество. При этом «оранжево-черные» ослабили давление на защитные построения соперников и позволяли луганчанам проводить хоть и редкие, но перспективные атаки. Гости также не форсировали события, да и часто грешили неточными передачами.

Вторую половину встречи команды начали в неспешном темпе. Луганчане продолжили применять прессинг, который не приносил им дивидендов. Снова активными действиями отличился Кевин: бразилец даже отправил мяч в ворота «Зари», но арбитр зафиксировал у него оффсайд.

Острых моментов у ворот соперников длительное время не возникало. На поле шла позиционная борьба, оба коллектива действовали осторожно. Едва не подвел своих партнеров Турбаевский: голкипер за пределами штрафной не сумел выбить мяч, но Сикан не воспользовался оплошностью оппонента. Винисиус Тобиас также ошибся на своей половине поля, и Ризнык продемонстрировал свою реакцию после удара Будковского.

Минимальный счет оставлял надежды для «Зари» и предрекал нервные минуты для «горняков». Но существенно снизил шансы на камбек для своей команды Эскинья. Австриец сыграл грубо, прямой ногой атаковав Бондаренко, и получил от арбитра прямую красную карточку. Получив численное преимущество, «оранжево-черные» уверенно довели встречу до победного окончания и оформили выход в 1/4 финала Кубка Украины.

Через несколько дней команды проведут поединки очередного тура чемпионата. «Шахтер» будет играть снова во Львове, на этот раз с «Черноморцем», а «Заря» в Киеве встретится с ЛНЗ.

Кубок Украины 2024/2025. 1/8 финала

«Шахтер» – «Заря» – 1:0

Траоре, 21

Франьич, 8 – Слесар, 54

Эскиния, 79 (Заря).

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко (Судаков, 66), Бондаренко (Назарина, 90), Марлон, Педриньо (Зубков, 71), Кевин (Невертон, 90), Траоре (Сикан, 66).

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскиния, Жуниор Рейс (Тронтель, 85), Вантух, Башич, Слесар (Волошин, 85), Кирюханцев (Горбач, 63), Мичин (Дрышлюк, 71), Яцик, Супряга (Будковский, 63).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Арена Львов» (г.Львов)

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря Лассина Траоре
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 57
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v2341770
4 удари в сторону воріт і з них 2 у площину за весь матч з Зорею - це нормально? І на цьому фоні робити заяви типу " ми строім новую команду"- це навіть не смішно, а якийсь публічний лохотрон. Тут або будівельник хр...вий, або "матеріал" не підходящий. Схиляюся до того, що одразу і одне і друге, щоб тут не писали..
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+6
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Tower Bridge
Такие режимы расслабляют и приводят к разгильдяйству,  как в случае с ударом Будковского. Повезло что это не КДБ.   Ну и Дима рукой смахнул  мяч как ангел )
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+5
Barsa
Чому Динамо не перемогли 😸
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+4
Катерина Монзуль
Куди поділись люди , які весь час казали , що я погано працюю? Не дарма , я свій хліб їм. Шахтар з перемогою !
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+4
Показать Скрыть 8 ответов
easterly
хто дивився, як грало це ордловське лайно? схоже на договірняк?
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+3
Віктор Коробка
Чогось більшого очикував в Шахтарі від Кевіна, Франьїча та Марлона, а в Зорі від Супряги, якого вкотре зовсім не видно на полі. В цілкому матч досить прогнозований, як і рахунок. Пушич на такий матч міг випустити Фесюна - десь потрібно ж другому воротареві набирати практики.
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+3
Pavel_i_CO
ДНОнэтск, Бамбас - смоктали ви у нас!!! Немиті, східнячі, расіянскагаварящіє бєжєнці)
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
R1d3r
Шахтер с победой! Интересно с кем в 1/4 сыграют.
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-1
sania
Дірявий, не нервуй так, ще "білка" шибоне
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-2
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Лига
Чемпион действующий и обладатель кубка на изи, с победой 
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-2
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vasilichn
Команда проститутов шлюхтер сегодня перемогла...
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-2
Показать Скрыть 4 ответа
Frank Piter
Кубок Шахтеру! 
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-4
sania
Гол скоріш за все з офсайду та червона там де мала б бути жовта. Про інше й не кажу. Хто там про суддівство розпинався??
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Legenda
Мало, можно и нужно было больше делать разницу...
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-5
Показать Скрыть 4 ответа
Фанькин кот
С заслуженной победой, горняки!👏👏👏 Игра потихоньку налаживается, ещё б немного фарта (именно его и не хватило в предыдущем матче), и всё будет ОК. Верим в команду!
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-5
Отаман
Дуже добре🥳
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-5
_Quantum19_
"Гірників" з перемогою. Перемогли з повагою до суперника.
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-6
Показать Скрыть 4 ответа
дыряво с пердя 🤣
Сашка лысый, занервничал, скоро квантум придёт очко твоё снова порвёт 
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
дыряво с пердя 🤣
Сашка лысый, иди гоняй лысого на судью который натянул твою дыр очку с Ворсклой  
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-6
дыряво с пердя 🤣
Гол Кевина чистый, а у еб.ната из дыр очки был офсайд шубейский
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-7
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