В эконом-режиме и в большинстве. Шахтер выбил Зарю из Кубка страны

В рамках 1/8 финала Кубка Украины во Львове встретились донецкий «Шахтер» и луганская «Заря».

«Горняки» активно начали встречу и первую голевую ситуацию создали уже на 2-й минуте. После передачи Кевина с левого фланга Винисиус Тобиас низовым ударом с линии штрафной попал в штангу. Луганчане высоким прессингом пытались оказывать давление на соперников, но «оранжево-черные» хладнокровно справлялись с этим вызовом.

Хозяева подолгу разыгрывали мяч, выискивая свободные зоны на половине поля «Зари». Еще один опасный момент «горняки» создали благодаря активности на том же левом фланге, когда прострел Азарова едва не замкнул Педриньо. «Черно-белые» сконцентрировались на оборонительных действиях и воротам Дмитрия Ризныка не угрожали. Ну, а третий свой шанс футболисты «Шахтера» не упустили. Марлон сделал вертикальную передачу на ход Педриньо, и тот выкатил мяч под удар Траоре, которому оставалось расстрелять полупустые ворота.

После забитого гола рисунок игры не изменился. Подопечные Марино Пушича владели территориальным преимуществом, пытаясь уже в первом тайме закрепить свое преимущество. При этом «оранжево-черные» ослабили давление на защитные построения соперников и позволяли луганчанам проводить хоть и редкие, но перспективные атаки. Гости также не форсировали события, да и часто грешили неточными передачами.

Вторую половину встречи команды начали в неспешном темпе. Луганчане продолжили применять прессинг, который не приносил им дивидендов. Снова активными действиями отличился Кевин: бразилец даже отправил мяч в ворота «Зари», но арбитр зафиксировал у него оффсайд.

Острых моментов у ворот соперников длительное время не возникало. На поле шла позиционная борьба, оба коллектива действовали осторожно. Едва не подвел своих партнеров Турбаевский: голкипер за пределами штрафной не сумел выбить мяч, но Сикан не воспользовался оплошностью оппонента. Винисиус Тобиас также ошибся на своей половине поля, и Ризнык продемонстрировал свою реакцию после удара Будковского.

Минимальный счет оставлял надежды для «Зари» и предрекал нервные минуты для «горняков». Но существенно снизил шансы на камбек для своей команды Эскинья. Австриец сыграл грубо, прямой ногой атаковав Бондаренко, и получил от арбитра прямую красную карточку. Получив численное преимущество, «оранжево-черные» уверенно довели встречу до победного окончания и оформили выход в 1/4 финала Кубка Украины.

Через несколько дней команды проведут поединки очередного тура чемпионата. «Шахтер» будет играть снова во Львове, на этот раз с «Черноморцем», а «Заря» в Киеве встретится с ЛНЗ.

Кубок Украины 2024/2025. 1/8 финала

«Шахтер» – «Заря» – 1:0

Траоре, 21

Франьич, 8 – Слесар, 54

Эскиния, 79 (Заря).

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Франьич, Азаров, Степаненко (Судаков, 66), Бондаренко (Назарина, 90), Марлон, Педриньо (Зубков, 71), Кевин (Невертон, 90), Траоре (Сикан, 66).

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскиния, Жуниор Рейс (Тронтель, 85), Вантух, Башич, Слесар (Волошин, 85), Кирюханцев (Горбач, 63), Мичин (Дрышлюк, 71), Яцик, Супряга (Будковский, 63).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион: «Арена Львов» (г.Львов)

ШАХТЕР – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА