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Кубок Украины
Шахтер Донецк
30.10.2024 18:00 - : -
Заря
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Кубок Украины
30 октября 2024, 07:28 | Обновлено 30 октября 2024, 07:30
113
0

Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка Украины

30 октября 2024, 07:28 | Обновлено 30 октября 2024, 07:30
113
0
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 30 октября, в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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