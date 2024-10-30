Шахтер Донецк

30.10.2024 18:00 - : -
Кубок Украины30 октября 2024, 07:28 | Обновлено 30 октября 2024, 07:30
113
0
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка Кубка Украины
30 октября 2024, 07:28 | Обновлено 30 октября 2024, 07:30
113
0
В среду, 30 октября, в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове.
Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 октября 2024, 07:15 5
Полтавчане давно не побеждали
Футбол | 29 октября 2024, 12:40 31
Кажется, легендарное детище France Football переживает серьезный кризис…
Теннис | 29.10.2024, 15:23
Футбол | 29.10.2024, 19:42
Футбол | 30.10.2024, 07:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2024, 01:01
28.10.2024, 23:55 26
Футбол
28.10.2024, 08:11 12
29.10.2024, 05:13 3
29.10.2024, 04:46 9
29.10.2024, 00:47 1
28.10.2024, 19:13