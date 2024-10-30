Шахтер Донецк

В среду, 30 октября, в 18:00 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Шахтер» и «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове.

Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.