ПУШИЧ: «Я такого еще не видел. На одном газоне играли два дня подряд»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после кубкового матча 1/8 финала с луганской «Зарей» (1:0).

– Хороший матч для вас по результату, понравился ли он вам по игре, ведь сегодня не было столь много моментов, как обычно создает «Шахтер»?

– Конечно, я доволен не всей игрой, потому что было несколько моментов, где мы могли действовать лучше, особенно во владении мячом. Но я также увидел много хороших моментов со стороны команды и считаю, что мы создали достаточно возможности из этих моментов, чтобы завершить игру раньше. Это не так легко, когда матч посреди недели, но это кубковый поединок и нужно иметь очень хорошую организацию.

На мой взгляд, мы были очень организованы в защите – они имели, возможно, один случай в завершающей фазе. В общем, я был очень доволен, считаю, мы достойно сыграли, заслужили победу, но я также соглашаюсь, что были некоторые моменты и периоды во время матча, где мы должны были сделать больше и проходить до последней трети. В общем скажу так: это кубковый матч, в Кубке очень важно побеждать, и, по моему мнению, того, как мы играли, было предостаточно, чтобы это сделать и пройти дальше.

– Вы хорошо понимаете украинский, можете ли уже говорить по-украински?

– Немножко труднее говорить. Должен быть честным, сейчас такой напряженный период для нас, что у меня действительно нет достаточно времени, чтобы брать уроки и больше этим заниматься. Но я понимаю, что вы говорите.

– «Шахтер» имеет сейчас высокую интенсивность матчей – Лига чемпионов, чемпионат Украины, Кубок. Насколько удается восстанавливать игроков?

– У нас хороший состав, все целиком преданы игре. И вы видите, что нужно иметь много футболистов – и нам нужно много футболистов – чтобы участвовать в этих трех соревнованиях. Это тяжелый график, очень тяжелый, с большим количеством матчей. И я был очень рад, что мы смогли дать отдохнуть определенным игрокам, которые приняли участие во многих поединках. И выходившие сегодня ребята очень достойно поработали, поэтому я очень рад это видеть. Как я всегда говорю, у нас не только 11 игроков в составе – у нас 20–22 футболиста, которые преданы и могут играть. Поэтому было приятно видеть сегодня, что все они отдавались на поле, были дисциплинированными большинство времени, выполняя свои действия. Это хорошо.

Трудно, но мы также являемся подготовленной командой, очень подготовленной, и не только ребята, которые много играли, но и другие. Они работают очень много и очень усердно на каждой тренировке – для меня большая радость наблюдать за этим. Это похвала моей команде. И еще важно добавить: когда вы видите наш стиль игры – и сегодня на самом деле был именно этот стиль игры, – все понимают его и пытаются выполнить свою задачу, и это то, как мы тренируемся, поэтому тоже приятно это видеть. Есть стабильность в составе команды, стиле игры, выполнении задач, энергии и интенсивности. Для ребят, не игравших долгое время, не всегда легко ухватить эту интенсивность, они требуют больше времени, чтобы войти в процесс. Но, как я говорил, я хвалю их за усилия и отношение сегодня.

– Каждый матч сейчас открывают первыми ударами военные, волонтеры. Сегодня это был трогательный момент с маленьким мальчиком. Насколько для вас, иностранца и для ваших футболистов, среди которых также немало легионеров, важно видеть такие социально значимые истории? Заряжают ли они вас перед игрой?

– Благодарю вас за такой хороший вопрос. Перед каждой игрой мы имеем почти одинаковый график, и это всегда как столкновение с реальностью – очень трогает видеть людей, чувствовать людей. Я всегда очень им сопереживаю. И я должен сказать честно: у меня почти всегда слезы на глазах в такой момент. Столкновение с ситуацией в стране, страданиями людей – это тяжелый момент, это тяжело для меня и для других окружающих меня, но особенно для меня. Я стараюсь дарить радость и тепло во время общения, я всегда подхожу к ним, чтобы пожать руку и поблагодарить за то, что они с нами и начинают матч. Как этот молодой мальчик в этот вечер, который не хотел идти, это очень трогает. Я рад, что мы делаем это, чтобы дать людям возможность посетить матч и присутствовать в этот момент, на самом деле, чтобы дать им момент радости в их жизни, что сейчас очень сложно. Это трогательно для меня.

– Вчера на «Арене Львов» играли свой матч «Рух» и «Карпаты», сегодня был еще один поединок. Как вы можете оценить состояние газона и не велика ли это нагрузка на одно поле? Как такое состояние газона влияет на игру технических команд, какова ваша?

– Не совсем хорошая практика – играть два матча подряд. Это не норма. Состояние поля было неудовлетворительным. Я знаю это, ведь мы раньше проводили на нем несколько тренировок. Это не в пользу газона. Обычно здесь хорошее качество поля, так было довольно долго, но сегодня я увидел обратное. Я раньше своей карьеры не видел, чтобы проводили матчи на одном поле два дня подряд, а я уже достаточно долго работаю тренером.

– Вы сегодня провели большую ротацию, но оставили Ризныка в старте, а он совершил великолепный сейв в конце игры. Вы чувствовали заранее, что не нужно производить ротацию в воротах?

– Это тоже хороший вопрос. Я действительно сделал достаточно значительную ротацию, однако голкипера сейчас не менял, потому что во время последней паузы на матче сборных нам не удалось найти соперника, чтобы провести дополнительный спарринг. Я доволен состоянием Кирилла, нашего второго голкипера, мне очень нравится, как работают на тренировках все наши голкиперы, можно увидеть у них много потенциала. Но я решил, что в этой игре должен участвовать вратарь, уже вошедший в соответствующий ритм.

Мы и так поменяли много игроков, поэтому хотелось оставить определенную стабильность, как в случае с Бондарем и Бондаренко. Можно легко всех поменять, но это несправедливо к только втягивающимся игрокам. Нужны стабильные футболисты, уже имеющие хорошую форму, находятся в своем нормальном ритме, поэтому я стараюсь найти баланс, чтобы помочь другим ребятам показать хорошую игру. Я считаю, что Ризнык доказал это из-за билдапа и великолепного сейва в конце встречи. В этом-то и причина. Думаю, я сделал верный выбор.

И хочу отметить наших тренеров вратарей – Пятова и Раймонда, мастерски работающих с ребятами. У нас есть несколько молодых голкиперов, которые должны сделать шаг вперед, и я вижу их развитие каждый день. Это отличные результаты.

И еще. Сегодня утром говорил с сыном Дарио Срны, очень умный парень. Я спросил у него совет на эту игру, на что он ответил: «Мистер, таки-таки и баланс». Прекрасный совет!