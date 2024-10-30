Шахтер Донецк

Шахтер – Заря – 1:0. Борьба за 1/4 финала Кубка Украины. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины 2024/25
30 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.
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Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.
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Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября
Шахтер – Заря – 1:0
Гол: Лассина Траоре, 21
Удаление: Эскинья, 79
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Траоре, 21 мин.
😍 Марлон ➡️ Педріньйо 🅰️ Траоре ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2024
🧡 Лассіна відкриває рахунок у кубковому матчі із «Зорею» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарЗоря pic.twitter.com/7IO0On929B
События матча
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