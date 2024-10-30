Шахтер Донецк

30 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

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Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

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Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Шахтер – Заря – 1:0

Гол: Лассина Траоре, 21

Удаление: Эскинья, 79

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Траоре, 21 мин.