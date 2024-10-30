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Кубок Украины
Шахтер Донецк
30.10.2024 18:00 – FT 1 : 0
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
30 октября 2024, 22:19 | Обновлено 30 октября 2024, 22:32
2999
0

Шахтер – Заря – 1:0. Борьба за 1/4 финала Кубка Украины. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины 2024/25

30 октября 2024, 22:19 | Обновлено 30 октября 2024, 22:32
2999
0
Шахтер – Заря – 1:0. Борьба за 1/4 финала Кубка Украины. Видео гола и обзор
ФК Шахтер

30 октября прошел матч 1/8 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Шахтер и Заря.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу горняков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Кубок Украины 2024/25. 1/8 финала, 30 октября

Шахтер – Заря – 1:0

Гол: Лассина Траоре, 21

Удаление: Эскинья, 79

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Траоре, 21 мин.

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
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Лассина Траоре видео голов и обзор Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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