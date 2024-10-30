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Кубок Украины
Шахтер Донецк
30.10.2024 18:00 - : -
Заря
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Кубок Украины
30 октября 2024, 07:10 |
227
0

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины

Попытка донецкой команды возвратиться на победную тропу

30 октября 2024, 07:10 |
227
0
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Украины
УПЛ

В среду, 30 октября, состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором будут играть донецкий «Шахтер» и луганская «Заря». Игра пройдет во Львове на поле «Арены Львов», начало – в 18:00.

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Шахтер

Ходили слухи, что в случае проигрыша матча против «Динамо» в 11 туре УПЛ главного тренера «Шахтера» Марино Пушича отправят в отставку. Однако тренер сохранил свой пост, поскольку поражения не было – игра закончилась со счетом 1:1.

До этого «Шахтер» уступил в Лондоне «Арсенау» со счетом 0:1, причем выглядел так себе на фоне «канониров», которые, казалось, откровенно экономили силы. Однако, похоже, в донецкой команде считают, что все нормально, и вместо самоанализа кивают в сторону «Динамо» – мол, у нас в группе одно очко, а у них вообще ноль. При всем желании «Шахтера» представить себя как лидера украинского футбола данная ситуация выглядит типичным комплексом неполноценности, поскольку не выглядит донецкая команда полностью самостоятельной в медиаполе, ей обязательно нужно «Динамо» – то ли чтобы соревноваться, то ли чтобы укусить в случае неудач, то ли чтобы найти виновного в своих проблемах...

Это выглядит логичным, поскольку «Шахтер» сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице (после «Динамо», «Александрии» и «Полесья») и будет использовать все возможности, чтобы догнать конкурентов. Ну и тренеру победа будет крайне нужна, поскольку неудачи в Лиге чемпионов если и могут простить боссы, то вот поражения на внутренней арене постоянно на «Динамо» переводить не удастся.

Ожидаем в кубковом матче точечной, как минимум, ротации. Так и не дебютировал еще за «Шахтер» Фесюн, да и на других позициях есть давно не игравшие игроки и те, которых нужно подменить для отдыха. С «Зарей» это можно будет сделать, поскольку луганская команда уже явно не та, которая в свое время давала ожесточенное сражение, часто отбирая очки у «горняков».

Заря

«Заря» в предыдущем раунде кубка Украины играла против любительской «Олимпии» из Савинец. Игра логически закончилась победой премьерлиговой команды со счетом 4:1, голы забивали Ндур, Слесар, Горбач и Яцык.

В чемпионате луганчане, которых возглавляет хорватский наставник Младен Бартулович, периодически выигрывают и проигрывают, ни разу не сыграв вничью и имея пять побед с шестью поражениями. В матче последнего тура «Заря» играла с «Левым берегом» и одержала победу со счетом 2:0 – ветеран Филипп Будковский стал лучшим бомбардиром клуба в высшем дивизионе, забив 27-й гол за «Зарю». Еще один гол забил Александр Яцик.

Следует учесть, что в составе «Зари» есть много бывших или арендованных игроков из киевского «Динамо», поэтому для них победа над «Шахтером» станет, возможно, мотивацией выложиться на поле полностью. Почему «возможно» – будем откровенны, в теперешнем футболе гораздо меньше стало таких моментов, игроки воспринимают игру как работу, не слишком часто отвлекаясь на какие-то эмоциональные раздражители.

Один из таких футболистов – Денис Антюх – стал причиной скандала в клубе. По слухам, игрок отказался продлевать контракт с клубом, поэтому его отправили тренироваться в юношескую команду, затем вроде бы вернули к тренировкам с основой, но сообщили, что он больше в основном составе не сыграет.

Статистика встреч

В Кубке Украины команды встречались дважды, два раза выиграл «Шахтер» – 4:3 и 2:0.

Ориентировочные составы

«Шахтер»: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Марлон Гомес, Судаков – Педриньо, Бондаренко, Невертон – Сикан

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Джордан, Эскинья, Жуниор Рейс – Башич, Яцик – Слесар, Волошин, Горбач – Будкивский

Прогноз на противостояние

В принципе, нестабильный «Шахтер» мог бы иметь проблемы с «Зарей», если бы она не была столь же нестабильной. Поэтому спрогнозируем все же проход дальше донецкой команды.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
30 октбря 2024 -
18:00
Заря
Победа Шахтера 1.30 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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