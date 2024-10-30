Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина
Матч «Валенсия» – «Реал» Мадрид под угрозой переноски
Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает Relevo.
Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней.
Матч должен был состояться 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Клуб из Валенсии сейчас находится в тяжелом положении: 7 очков в 11 матчах и последнее место таблицы. Мадридский коллектив идет вторым, отставая от «Барселоны» на 6 очков.
Ранее «Валенсия» упустила победу над «Хетафе» на последних минутах.
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