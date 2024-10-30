Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина

Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает Relevo.

Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней.

Матч должен был состояться 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Клуб из Валенсии сейчас находится в тяжелом положении: 7 очков в 11 матчах и последнее место таблицы. Мадридский коллектив идет вторым, отставая от «Барселоны» на 6 очков.

Ранее «Валенсия» упустила победу над «Хетафе» на последних минутах.