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Испания
30 октября 2024, 13:08 |
654
2

Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина

Матч «Валенсия» – «Реал» Мадрид под угрозой переноски

30 октября 2024, 13:08 |
654
2
Главный матч тура Ла Лиги может быть перенесен. Есть трагическая причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч 12-го тура испанского первенства между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает Relevo.

Угрозой для проведения игры является шторм DANA, который унес уже более 50 человеческих жизней.

Матч должен был состояться 2 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Клуб из Валенсии сейчас находится в тяжелом положении: 7 очков в 11 матчах и последнее место таблицы. Мадридский коллектив идет вторым, отставая от «Барселоны» на 6 очков.

Ранее «Валенсия» упустила победу над «Хетафе» на последних минутах.

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Дмитро Вербинський Источник: Relevo
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zhyr
небо плаче разом з вінісіусом
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SHN
А это точно главный матч тура?
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